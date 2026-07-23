Realizarán una gira de seis presentaciones en nuestro país.

Rancagua, julio 2026.- Lo mejor del pop español de los ’90 y 2000 regresa a Gran Arena Monticello el viernes 24 de julio, de la mano de las destacadas cantantes Marta Botía y Virginia Mos, quienes buscarán repetir el éxito de sus anteriores presentaciones en el mismo recinto y celebrar sus 30 años de carrera. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Ella Baila Sola ofrecerá un imperdible show con todas aquellas canciones que han marcado a varias generaciones y que generan muchos recuerdos en el público que sigue al dúo desde sus inicios en el año 1996, época en la que llenaron las radios de éxitos que hablaban de amor, amistad, relaciones complicados y también de alegría.

En este show que las trae de regreso a nuestro país, las españolas dueñas de un gran talento y sensibilidad llenarán el escenario de romanticismo y recuerdos, interpretando todos sus grandes éxitos que calaron hondo entre el público que alzó a los primeros lugares de los rankings a canciones como “Lo echamos a suertes”, “Cuando los sapos bailen flamenco”, “Amores de barra”, “Y quisiera”, “Por ti” y “Despídete”.

Durante su trayectoria, Ella Baila Sola ha sido reconocida con diversos premios, entre los que destacan la nominación al Grammy Latino como Mejor Grupo y el galardón en los Premios Ondas como Mejor Grupo Español, además han logrado siete Discos de Platino en España, Argentina, Chile y Colombia. Su último estreno, fue el álbum recopilatorio “Colección Definitiva 25 Aniversario” (2021).

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Viernes 24 de julio

21.00 horas

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos las 24 horas y gratuitos.