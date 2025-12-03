En su primera visita a una faena minera en Chile, la diplomática Elke Merckx-Schaapveld recorrió las operaciones de Codelco División El Teniente, donde valoró la dedicación de los equipos de trabajo y la tecnología desplegada. La diplomática enfatizó la importancia del metal rojo para combatir el cambio climático y abrió la puerta a futuras alianzas en el uso eficiente del agua.

Una delegación de la Embajada del Reino de Países Bajos, encabezada por la embajadora Elke Merks-Schaapveld, llegó hasta la División El Teniente para conocer por primera vez la magnitud y los desafíos de la mina subterránea más grande del mundo.

El recorrido que incluyó una visita al interior de la mina en Pacifico Superior, y el Centro Integrado de Operaciones en Rancagua, le permitió a la diplomática visualizar las distintas etapas del proceso productivo y dimensionar la complejidad técnica que implica operar en la cordillera de la región de O’Higgins.

“Es increíblemente impresionante, tanto en términos de tamaño como de tecnología y desarrollo. Hemos visto las diferentes etapas que ocurren aquí y discutido sobre los desafíos y oportunidades”, señaló Merks-Schaapveld.

Alianzas para un futuro sostenible

Durante la visita, la diplomática puso especial atención en la sostenibilidad y el rol estratégico de Chile en la transición energética global. Para Países Bajos, el cobre es un elemento crucial para enfrentar el cambio climático, lo que convierte a Codelco en un actor clave.

La embajadora identificó oportunidades concretas de colaboración, especialmente en uno de los desafíos más apremiantes para la minería y la región: la gestión del recurso hídrico. “Si bien no tenemos una gran historia en minería de cobre, sí tenemos mucha experiencia en la gestión del agua: cómo lidiar con la escasez, cómo filtrarla, purificarla y reutilizarla. Creo que son áreas donde podemos ayudar y trabajar juntos”, explicó Merks-Schaapveld.

“Chile es un compañero muy importante y un país con el que queremos seguir trabajando a nivel global. Me voy muy contenta de ver que existe la realización del papel importante que tiene Chile y el deseo de Codelco de ser mucho más sostenible”, concluyó.