Por cuarto año consecutivo, Emma encabeza las preferencias en niñas, mientras que Mateo se consolida como el nombre más elegido en niños por noveno año seguido a nivel nacional.

Rancagua, 13 enero 2025.- El Servicio de Registro Civil e Identificación dio a conocer el ranking de los diez nombres más inscritos en el país durante el año 2025, confirmando una tendencia que se ha mantenido con fuerza en la última década: Mateo lidera entre los niños y Emma encabeza la lista en niñas.

En el caso de Mateo, el nombre se mantiene como el favorito desde 2017, año en que desplazó a Agustín, que lideró las inscripciones entre 2012 y 2016. De persistir esta preferencia durante 2026, Mateo podría transformarse en el nombre masculino más elegido de una década completa en Chile.

Por su parte, Emma se posiciona por cuarto año consecutivo como el nombre más inscrito entre las niñas, liderazgo que ostenta desde 2022, cuando superó a Sofía, nombre que dominó las preferencias en nueve oportunidades entre 2011 y 2021, con excepción de los años 2018 y 2019, cuando fue desplazado por Agustina e Isabella, respectivamente.

Resultados en la región de O’Higgins

A nivel regional, durante 2025 los nombres más inscritos en niñas fueron Emma, Isabella y Sofía, mientras que en niños lideraron Mateo, Lucas y Liam, reflejando así una coincidencia con la tendencia a nivel nacional.

Inscripción y orden de apellidos

Desde el Registro Civil recordaron que la inscripción de un recién nacido debe realizarse en la oficina correspondiente a la circunscripción donde ocurrió el parto, trámite que requiere el comprobante de parto y el Formulario de Acuerdo (C-9), firmado por ambos progenitores, en el cual se define el orden de los apellidos.

Al respecto, el Director Regional del Servicio, Felipe Ascuí, destacó que, “contamos con una Oficina especializada en inscripciones en el Hospital Regional de Rancagua, por lo cual los padres realizan la inscripción de sus hijos en ese mismo lugar. De igual forma, las oficinas que se encuentran en las comunas de la región, también se puede realizar este trámite, por lo cual no existe inconveniente alguno en la inscripción de recién nacidos”.

Asimismo, se recordó que desde enero de 2022 la legislación vigente establece que son las y los progenitores quienes deben acordar el orden de los apellidos del primer hijo o hija en común, definición que se mantendrá para los hijos e hijas que se inscriban posteriormente.