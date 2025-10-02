Andrés Cano volvió a levantarse tras un ACV y hoy sostiene a su familia con un carro de ensaladas.

Fue uno de los siete ganadores del concurso de Fundación Banigualdad entre más de 3.900 mil postulaciones. Con $2 millones busca adaptar su carro para trabajar con mayor seguridad, pese a que días antes de la premiación perdió su casa en un incendio.

Coltauco, 01 octubre 2025.- La historia de Andrés Cano, vecino de Coltauco en la Región de O’Higgins, es de esas que golpean y emocionan. Hace algunos años sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó tres años postrado, sin poder hablar ni caminar. “Fue muy frustrante, porque yo siempre he sido trabajólico y en la casa me desesperaba”, recuerda.

Con terapias y una determinación inquebrantable, logró mover dos dedos de su mano derecha y ese pequeño avance fue el inicio de una nueva vida. Con un préstamo compró verduras y comenzó a vender ensaladas en la calle. De a poco sumó tomates, paltas y otras mercaderías hasta transformar esa idea inicial en el carro de ensaladas que hoy le permite sostener a su familia.

El camino no ha sido fácil. A las secuelas del ACV se suman las dificultades de trabajar con una pierna y una mano afectadas, además de dolores constantes que muchas veces no lo dejan dormir. Aún así, Andrés no se rinde. “No me puedo echar a morir por algo. Lo único que quiero es sacar adelante a mi familia”, asegura con fuerza.

Este 2025, su esfuerzo fue reconocido en el concurso Cumple Tu Sueño de Fundación Banigualdad, una iniciativa que cada año premia a siete emprendedores entre miles de postulaciones recibidas desde todo el país. En esta versión participaron más de 3.900 personas y Andrés fue uno de los seleccionados a nivel nacional. Con los $2 millones de pesos que recibió, busca adaptar su carro con un techo, barandas y mejores frenos, lo que le permitirá trabajar con mayor seguridad y reducir el esfuerzo físico.

Pero la vida volvió a ponerlo a prueba: días antes de la premiación perdió su casa en un incendio. Lo perdió todo, menos las ganas de seguir luchando. “Fue un golpe durísimo, pero no me voy a rendir. Tengo que seguir trabajando”, dice con entereza.

Desde Fundación Banigualdad subrayan que casos como el de Andrés son el mejor ejemplo del espíritu del concurso. Con 19 años de trayectoria, la institución acompaña a más de 65 mil emprendedores en todo Chile, entregando créditos, capacitaciones y asesorías cercanas. “La historia de Andrés es conmovedora y refleja el verdadero espíritu del emprendimiento: levantarse después de los golpes más duros y seguir soñando. Ese coraje es lo que queremos destacar desde Banigualdad”, señaló Héctor Feeley, gerente general de Fundación Banigualdad.

Hoy, Andrés sigue vendiendo sus ensaladas con la convicción de que nada lo detendrá. Ni el ACV, ni el dolor, ni el incendio. Su meta es clara: seguir trabajando para sacar adelante a su familia y demostrar que la resiliencia puede más que cualquier adversidad.