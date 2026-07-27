Durante una fiscalización encabezada por el alcalde Raimundo Agliati, se detectó a una empresa de áridos descargando escombros en un lugar no autorizado de la comuna.

En el lugar se cursó la infracción correspondiente y el alcalde fue enfático en señalar que estas prácticas dañan el entorno, afectan la calidad de vida de los vecinos y no serán toleradas.

En Rancagua seguiremos reforzando las fiscalizaciones para sancionar a quienes ensucien la ciudad y proteger los espacios públicos que son de todos.

Porque en Rancagua las reglas se cumplen y el espacio público se respeta.