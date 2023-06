Esta tendencia mundial permite a los participantes competir desde cualquier lugar del mundo, sin importar donde se encuentren, promoviendo un estilo de vida activo y saludable.

El Desafío Virtual 5K@ADA es una actividad impulsada por la American Diabetes Association y Novo Nordisk, con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención y el control de la diabetes, invitando a explorar una nueva forma de correr y hacer deporte.

La participación en competencias virtuales se ha convertido en una tendencia global en el mundo del deporte y el bienestar. Cada vez más personas se suman a esta innovadora experiencia que rompe las barreras geográficas y permite participar desde cualquier lugar del mundo, brindando flexibilidad y accesibilidad, fomentando la conexión y la comunidad, a través de plataformas digitales.

¿Alguna vez imaginaste poder participar de una corrida desde la comodidad de tu hogar en una trotadora o desde cualquier parte del mundo? Las maratones virtuales han llegado para revolucionar la forma en que disfrutamos del deporte y el Desafío Virtual 5K@ADA es el evento que te permitirá sumergirte en esta fascinante experiencia.

5K@ADA es una instancia organizada por la American Diabetes Association, que se llevará a cabo del 21 al 25 de junio de 2023, reuniendo a personas de todo el mundo. El evento tiene como objetivo promover un estilo de vida saludable y concientizar sobre la importancia de prevenir la diabetes y sus complicaciones. La participación es accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas, ya que se puede correr, caminar o trotar los 5 kilómetros, según el propio ritmo y preferencias, durante un periodo de tiempo determinado y desde cualquier lugar del mundo.

La deportista María Ignacia Montt, denominada como la mujer más rápida de Chile, comenta que “este tipo de carreras virtuales son importantes porque la gente tiene más libertad para cumplir la meta. Por lo general, las maratones son en un día específico y si no puedes participar por algún motivo, te quedas fuera. Pero con los 5 km de la ADA puedes hacerlo en diferentes días, incluso tienes toda una semana para completarlos. Esto nos permite organizar nuestro tiempo y aumenta nuestras posibilidades de cumplir con el desafío. Además, considero que es fundamental ofrecer más plataformas y opciones para que las personas puedan alcanzar sus metas deportivas y acercar el deporte a todos y todas”.

En definitiva, las corridas virtuales son una modalidad innovadora que permite competir y formar parte de una carrera desde cualquier ubicación geográfica. No importa donde te encuentres, estas carreras eliminan las barreras físicas y brindan la oportunidad de participar activamente. Además, la participación es accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas, ya que se puede correr, caminar o trotar.

Sumarse a la causa @ADA

Según la Federación Internacional de Diabetes, al 2021 había 537 millones de adultos en el mundo con diabetes y, según la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 del Ministerio de Salud, el 12,3% de la población del país tiene diabetes, lo que equivale a más de 2 millones de personas. Esto significa que Chile tiene la mayor prevalencia de diabetes en América del Sur, según el Compendio: El Desafío de la Diabetes en Chile.

Cabe señalar que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Si no es controlada, es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

El Desafío Virtual 5K@ADA ofrece a los participantes la oportunidad de concientizar al público sobre la importancia de un estilo de vida saludable para prevenir y controlar esta enfermedad. “Como deportista, creo que es súper importante apoyar la difusión de este tipo de eventos, porque no es necesario ser deportista profesional para poder participar y hacer deporte. Creo que el deporte es una herramienta de cambio, clave para el manejo de cualquier enfermedad. En mi caso, es la diabetes tipo 1 y mi control de esta enfermedad sería muy distinto si yo no fuera deportista: por eso me gusta mucho fomentar este tipo de iniciativas, pensadas para todas las personas, independiente de su condición física o su condición de salud”, comenta la deportista María Ignacia Montt.

¿Cómo participar en el Desafío Virtual 5K@ADA?

El proceso es simple: regístrate en el sitio web oficial del Desafío Virtual 5K@ADA y descarga la aplicación móvil.

A continuación, podrás elegir el día y la hora que mejor se adapten a tu agenda para completar tu recorrido.

A medida que avanzas, tendrás acceso a estadísticas en tiempo real y premios virtuales que podrás compartir con tus amigos y familiares en las redes sociales.

Las carreras virtuales están revolucionando la forma en que disfrutamos del deporte y promueven una participación inclusiva a nivel mundial. El Desafío Virtual 5K@ADA te invita a explorar esta nueva forma de correr y ser parte de una comunidad global comprometida con la prevención de la diabetes.