La iniciativa promueve un turismo inclusivo y equitativo, además de impulsar las economías locales en temporada baja.

Recorrer la región bajo la modalidad “all inclusive” ahora es una realidad en O’Higgins gracias a un programa de turismo impulsado por el Gobierno Regional de O’Higgins junto a SERNATUR O’Higgins, que permitirá a 963 personas disfrutar de viajes a destinos como: Santa Cruz, Machalí, Marchigüe y Pichilemu, movilizando servicios turísticos locales y fortaleciendo el empleo en la región.

“Estamos muy contentos la verdad de poder promover el turismo en nuestra región de O’Higgins a través de los adultos mayores, mujeres y la familia. Con este programa no solo ayudamos a las personas a conocer nuestra hermosa región, la región más hermosa de Chile, sino que además fortalecer el turismo, a los emprendedores, mejoramos la oferta hotelera, es decir el beneficio es para todos y eso no tiene muy felices”, sostuvo el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya.

Turismo con propósito social

Con una inversión total de $119.412.000 financiados por el Gobierno Regional de O’Higgins junto a su Consejo Regional, este programa ejecutado por SERNATUR O’Higgins contempla tres modalidades de viaje: Vacaciones Tercera Edad, Turismo Familiar y Turismo Mujer, todas con subsidios que cubren hasta el 84% del costo total, haciendo posible que más personas accedan a experiencias recreativas y culturales.

Los viajes se desarrollarán entre noviembre y diciembre. Durante la temporada, los grupos podrán disfrutar de excursiones que ponen en valor la identidad local: visitas a viñas, termas, productores locales y experiencias patrimoniales, generando un encadenamiento económico local que involucra a más de 15 prestadores turísticos entre alojamientos, restaurantes y guías locales.

Más que viajes: una experiencia transformadora

El director regional de Sernatur O’Higgins, Carlos Escobar, destacó el valor humano de este programa: “Cada viaje representa una experiencia transformadora para las personas que, muchas veces, no han tenido la posibilidad de conocer su propia región. Además, genera un impacto directo en las economías locales, fortaleciendo a emprendedores y pequeñas empresas que mantienen viva la identidad turística de O’Higgins.”

La iniciativa se enmarca en la Política Nacional de Turismo, que promueve un desarrollo descentralizado, inclusivo y sostenible. Más allá del viaje, busca generar bienestar y orgullo local al conectar a las personas con su entorno y su identidad. Como destacó el director regional de Sernatur, Carlos Escobar, “este es un turismo con rostro humano, donde cada beneficiario y cada prestador son parte del mismo propósito: construir una región más solidaria, activa y orgullosa de su patrimonio”.