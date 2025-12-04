El martes 2 de diciembre, a las 10:00 horas, en la sede Circo Social Quetralmahue, ubicada en calle Diego Portales 555 de la comuna de Rengo, se celebrará la incorporación formal de ocho nuevos Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de la Región de O’Higgins. Con este hito, la red regional alcanza un total de 33 organizaciones y presencia en 17 comunas de la región, cuyo trabajo promueve el desarrollo de las culturas y las artes en sus respectivos territorios. La jornada es convocada por la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de O’Higgins, en conjunto con la Red de PCC de la región. El evento es gratuito y abierto a todo público.

La actividad incluirá una muestra de hitos y una línea de tiempo que resume los avances logrados por la Red de Puntos de Cultura Comunitaria desde 2023, entre los que destacan encuentros regionales, procesos participativos, proyectos asociativos y la creación de una gobernanza territorial, hoy referente para otras regiones del país.

Sobre el proceso de gobernanza de la Red de Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de O’Higgins, es un modelo de colaboración cultural que articula a organizaciones territoriales para fortalecer la construcción de acuerdos en su interacción con la institucionalidad pública y el sector privado, para la gestión y el desarrollo de iniciativas culturales en la región, apostando así por una orgánica descentralizada pionera en Chile.

El origen de este trabajo tiene como antecedente a la mesa de organizaciones culturales comunitarias promovida desde el componente de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales Comunitarias del Programa “Red Cultura”, que desde 2022, se transforma en el programa Puntos de Cultura Comunitaria (MINCAP), consolidando el trabajo y la persistencia de años, y que ha significado la creación de una red regional profesionalizada y enfocada en la co-creación de una gobernanza mediante una serie de encuentros regionales que actualmente se encuentran en pleno funcionamiento y desarrollo.

Christian Palominos Briones, integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Red PCC y coordinador de la Provincia de Colchagua, se refirió a la relevancia que otorgan como organización a esta instancia, señalando: “Es la jornada final del año 2025, año de muchos avances y de implementación de la gobernanza. Estamos en un proceso importante en relación con la coyuntura política y social del país. El fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria y cultural debe sostenerse en el tiempo y es de suma relevancia, ya que cada organización le da vida al tejido social de cada territorio. Por lo tanto, las decisiones, propuestas y demandas que llevamos desde nuestras comunidades toman fuerza cuando se hacen de manera colectiva, colaborativa y responsable”.

La ceremonia contará con representantes de todas las organizaciones reconocidas como PCC en la región, autoridades de gobierno, seremías, miembros del GORE y CORE, diputados, alcaldes, encargados municipales de cultura, así como miembros de la comunidad. El acto es abierto al público; solo se requiere asistir a la hora señalada.

Fecha: martes 2 de diciembre.

Horario: 10:00 horas.

Lugar: Sede Circo Social Quetralmahue. Calle Diego Portales 555 , comuna de Rengo.

Para más información sobre la Red de Puntos de Cultura Comunitaria de la Región de O’Higgins, se sugiere visitar el sitio web https://puntosdeculturaohiggins.org/