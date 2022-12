En la actividad, el alcalde Juan Ramón Godoy señaló que “queremos construir un Rancagua donde la inclusión no sea un concepto, sea una realidad”

Con gran éxito y en un Teatro Regional Lucho Gatica repleto se desarrolló la primera versión de la Gala Inclusiva de la ciudad de Rancagua.

La actividad contó con la gran participación de once instituciones y organizaciones que trabajan en materia de inclusión, quienes destacaron con hermosas presentaciones de música, baile, canto y de diversas expresiones artísticas.

El evento contó con la presencia del alcalde Juan Ramón Godoy, de los concejales Manuel Villagra y María del Carmen Orueta, el Core Mauricio Valderrama y del Director Regional (s) del Servicio Nacional de la Discapacidad, Roberto Mora.

El alcalde Juan Ramón Godoy destacó que junto al Concejo Municipal “queremos construir un Rancagua en donde la inclusión no sea un concepto, sea una realidad. Queremos construir una ciudad más inclusiva y más amable con las personas en situación de discapacidad”.

Por su parte, el presidente y fundador de la agrupación Manos Solidarias, Juan Pablo Droguett, se refirió a la importancia de realizar esta actividad en la comuna: “después de la pandemia nos costó, pero ahora pudimos reunir a los integrantes de cada institución, nos costó más de dos años. El alcalde Juan Ramón Godoy nos viene apoyando desde hace 7 años, desde antes de que fuera alcalde”.

En la actividad, que contó con la animación de Óscar Álvarez, “Oskarito”, participaron fundaciones y organizaciones:

– Colegio San Miguel Arcangel de Fundación Down

-Escuela Crecer

-Colegio Ricardo Olea

– Centro de Musicoterapia

– Escuela Especial Juan Tachoire

– Fundación Ave Fénix

– Fundación Luciérnaga

-Autismo Rancagua

– Artes y Sueños Down

– Escuela Especial Fray Ave María

– Manos Solidarias