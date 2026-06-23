Como parte de las labores permanentes de mejoramiento de la infraestructura vial de la comuna, equipos de la Municipalidad de Rancagua realizaron trabajos de hormigonado en la intersección de las calles Tal Tal y Santa Teresa de Los Andes.

La intervención busca recuperar un tramo que presentaba un importante deterioro, permitiendo mejorar las condiciones de desplazamiento para vecinos, peatones y conductores que diariamente transitan por el sector.

Estos trabajos forman parte del compromiso de la Municipalidad de Rancagua por mantener y mejorar los espacios públicos, desarrollando acciones concretas que contribuyan a una ciudad más segura, ordenada y con mejor calidad de vida para sus habitantes.