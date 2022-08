Los estudiantes certificados ya hacen parte del curso avanzado que enseña a confeccionar, producir y comercializar piezas en cobre.

Coya 3 agosto 2022.- Alegría y agradecimiento expresaron los 19 alumnos de la Escuela de Orfebres de Coya quienes recibieron su certificado, al culminar con las 300 horas de formación presencial, donde entre otros conceptos, aprendieron a estructurar planimetrías y maquetas, diseño de bocetos y, técnicas de texturado, repujado y forja.

Estos cursos que impulsa Corporación Pro O’Higgins son posibles, gracias a la inversión de los excedentes de capacitación de Codelco Chile División El Teniente, a través de las Becas Laborales Sence.

A la ceremonia de entrega de diplomas asistieron el Alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud; Francisco Allan en representación de Codelco División El Teniente; Cristian Parraguez, encargado de la Unidad de Empleo y Capacitación en Empresa de Sence O’Higgins; los concejales de la comuna: Felipe Núñez y Francisco Salinas; Braulio Guzmán, gerente general de Pro O’Higgins; el profesor Denis Célèry, entre otros.

El alcalde Juan Carlos Abud, manifestó su reconocimiento por el trabajo que realiza Codelco Chile, Sence y Pro O’Higgins, con el apoyo de la municipalidad, lo que permite: “fortalecer las capacidades de las personas y especialmente las del oficio del artesano, recuperando identidad y memoria histórica en la cuna nacional de la minería del cobre, lo que pone en mayor valor este oficio”.

Por su parte, Francisco Allan, representante de Codelco Chile División El Teniente, destacó el compromiso de la gente de la región que no perdió el interés de ser parte de la Escuela de Orfebres de Coya pese a que estuvo cerrada por las medidas sanitarias.

“Es un orgullo porque la Escuela de Orfebres tiene una tradición de muchos años que estuvo puesta a prueba durante el confinamiento, durante dos años no pudimos hacer cursos. Pero el interés de las personas y el riguroso trabajo que proyecta la escuela hacia afuera, le da una excelente imagen a Coya y a los artesanos que se han formado aquí. Es relevante brindar oportunidades a las personas en diferentes ámbitos y más aquí donde por medio del cobre, resaltan la belleza, cultura, identidad de este lugar del territorio”, aseguró el representante de Codelco División El Teniente.

El encargado de la Unidad de Empleo y Capacitación en Empresa de Sence O’Higgins, Cristian Parraguez, expresó su “alegría tremenda al dar continuidad a estos procesos que se realizan en la Escuela de Orfebres de Coya. Para nosotros como política pública nos satisface que los recursos provenientes de becas laborales, se estén utilizando de esta manera. Forma parte de nuestra misión el mejorar la empleabilidad de las personas y entregarles mayores herramientas”.

La distancia no fue impedimento para alcanzar sus sueños

Eva Hormazábal, es una de las alumnas egresadas de Orfebrería Básica.

Para asistir a las clases se desplazaba desde donde vive, en la comuna de Nancagua, a Coya, porque como ella lo dice: “el deseo de superarse, formarse y saber más de este oficio, era mayor. Era el momento de aprovechar esta oportunidad que me daban”.

Ella tomó la vocería de sus compañeros y agradeció lo aprendido. “Ha sido una experiencia maravillosa tanto para mí como para mis compañeros. El tener esta oportunidad de seguir avanzando en nuestros procesos para quienes nos gusta este oficio, es una oportunidad única. Yo nunca había estudiado nada porque no pude ingresar a una carrera ni tampoco me había formado en otro oficio, cuando postulé y me avisaron que había sido seleccionada, fue una gran alegría y un sueño cumplido”.