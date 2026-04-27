La competencia correspondió a la tercera fecha y al cierre del Circuito Chileno de Windsurf que coronó al campeón nacional y entregó puntos para el ranking internacional. Contó con más de 60 participantes de Chile, Argentina y Europa en seis categorías.

MATANZAS, lunes 27 de abril de 2026.- El español Marc Paré se coronó campeón de la Copa Matanzas, competencia deportiva que correspondió a la fecha final del Circuito Chileno de Windsurf, realizada entre los días el 24 y el 26 de abril, en la playa de Matanzas, en la Región de O’Higgins. El segundo lugar fue para el chileno Benjamín Fabres y el tercero para Federico Morisio de Italia.

La competencia eligió a sus campeones en seis categorías, Men, Women, Junior, Master, Grand Master y Open Amateur. Además de los hombres, la categoría Junior fue una de las más destacadas, en la cual Löic Harfagar obtuvo el primer lugar seguido de Ismael Labbé, Joaquín Prat y José Pablo Silva. A su vez, en la categoría mujeres, los primeros lugares los obtuvieron Constanza Seguel, Carolyne Vita y Camila Curinao.

La competencia consistió en que los más de 60 competidores debieron surfear olas impulsados por la fuerza del viento dentro de un tiempo establecido junto a otros participantes y los jueces entregaron puntuación a cada ola surfeada. Los que obtuvieron mayor puntuación dentro de su grupo o heat avanzaron de ronda hasta llegar a la final.

Por segundo año consecutivo el Circuito Chileno de Windsurf (@windsurfchile) contempló fechas en tres lugares a lo largo del país, con una temporada 2025-2026 que incluyó competencias en Llico y Punta Sirena (Curanipe), siendo esta jornada en Matanzas la fecha final. Todas las fechas entregaron puntos para el ranking internacional lo que les permite a los windsurfistas proyectarse para ganar títulos a nivel regional, continental y mundial.

Asimismo, los ganadores de la categoría Junior accedieron a un premio destacado: un viaje con todos los gastos pagados para entrenar en el Gorge, en Columbia, Estados Unidos, uno de los destinos más emblemáticos del windsurf a nivel global. Asimismo, los campeones recibieron equipamiento deportivo gracias a los auspiciadores como son los supermercados Cugat, y tiendas Alagua y Windsurfing Chile.

Eduardo Herman, organizador del evento, manifestó su satisfacción por la magnitud de la competencia, “durante este fin de semana pudimos ver una competencia de windsurf del más alto nivel, con la presencia del campeón mundial Marc Paré y otros competidores chilenos y extranjeros. Estamos felices de ver cómo el windsurf en Chile crece cada año en nivel competitivo y en participación, especialmente en la categoría Junior, y eso gracias al interés creciente de más deportistas y a las excelentes condiciones que tiene Chile para la práctica del windsurf”.

La Copa Matanzas es una competencia de windsurf organizada por la escuela de windsurf Toto Escuela, producida por el hotel Surazo y con la colaboración de Olas Chilenas y el patrocinio de la Municipalidad de Navidad.

Ahora Matanzas se prepara para recibir en noviembre de 2026 un hito histórico para este deporte: la Gran Final del Circuito Mundial de Windsurf, un evento sin precedentes, ya que tradicionalmente esta instancia se realizaba en Hookipa, Hawái.

Con ello, Matanzas se consolida definitivamente como un epicentro del windsurf a nivel mundial, proyectando a Chile como un actor relevante dentro de esta disciplina.