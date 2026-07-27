Ante el mayor riesgo de hepatitis A asociado a las lluvias e inundaciones, la académica Claudia Foerster detalla las medidas que deben adoptar los hogares en la preparación y consumo de alimentos.

Las lluvias intensas, las inundaciones y los cortes de suministro de agua y electricidad pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Frente a este escenario, la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins, Dra. Claudia Foerster, entrega recomendaciones para proteger la salud de las familias.

Riesgo de infecciones

Los sistemas frontales que han afectado al país en las últimas semanas no solo han provocado daños materiales, sino que también han generado condiciones que favorecen la contaminación del agua y de los alimentos. La presencia de aguas servidas, el desborde de cauces y las interrupciones en el suministro de agua potable pueden incrementar el riesgo de infecciones gastrointestinales, entre ellas la hepatitis A.

“La hepatitis A se transmite por la vía fecal-oral, principalmente al consumir agua o alimentos contaminados, o por una higiene inadecuada de las manos. Después de inundaciones, este riesgo aumenta cuando el agua utilizada para preparar alimentos se contamina o cuando estos entran en contacto con aguas servidas”, explica la Dra. Foerster.

La académica señala que algunos alimentos requieren especial atención, en particular aquellos que se consumen crudos o con escasa cocción. “Los mariscos crudos o insuficientemente cocidos, las frutas y verduras que se consumen frescas y los alimentos altamente manipulados presentan un mayor riesgo si no se preparan bajo condiciones higiénicas adecuadas”, indica.

Medidas simples

La académica enfatiza que la prevención depende principalmente de mantener buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

· Consumir únicamente agua potable, embotellada o hervida (manteniendo la ebullición entre uno y tres minutos).

· Cocinar completamente carnes, pescados y mariscos.

· Lavar cuidadosamente frutas y verduras con agua potable; cuando sea posible, pelar las frutas antes de consumirlas.

· Sanitizar las verduras de hoja utilizando una solución de cloro doméstico apto para desinfección (sin perfumes ni detergentes), siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria.

· Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Si no se dispone de agua potable, el alcohol gel puede utilizarse temporalmente para la higiene de las manos, siempre que estas no estén visiblemente sucias. No obstante, el lavado con agua segura y jabón sigue siendo la medida más efectiva para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y debe realizarse tan pronto como sea posible.

· Limpiar y desinfectar mesones, utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos.

La especialista también advierte sobre un riesgo frecuente tras los temporales: los cortes prolongados de electricidad. “Si un refrigerador permanece sin energía durante varias horas, algunos alimentos pueden alcanzar temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias. En esos casos, es recomendable desechar carnes, pescados, mariscos, lácteos y preparaciones perecibles que hayan permanecido por largo tiempo sin refrigeración”, explica la académica.

Finalmente, Foerster recalca que estas medidas deben mantenerse mientras persistan las condiciones sanitarias derivadas de las lluvias.

“La inocuidad alimentaria comienza en el hogar. Mantener una adecuada higiene de manos, utilizar agua segura, cocinar completamente los alimentos y evitar el consumo de productos que puedan haber estado expuestos a la contaminación son medidas simples que reducen significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos”, concluye la investigadora.