En la Universidad de Talca se desarrolló el “Congreso Explora de Investigación e Innovación Escolar: Encuentro Macrozona Centro Sur”, con jornadas lúdicas y de aprendizaje para las y los estudiantes de las academias, entre ellas 12 de la Región de O’Higgins.

El 29 y 30 de agosto se desarrolló en Talca el “Congreso Explora de Investigación e Innovación Escolar: Encuentro Macrozona Centro Sur”, que agrupó a los Programas Asociativos Regionales (PAR) Explora de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La instancia se desarrolló en la capital de la región maulina, siendo la Universidad de Talca la anfitriona del evento, donde se reunieron doce equipos de cada PAR Explora, con más de 90 estudiantes y casi 50 docentes que disfrutaron y conocieron más sobre las ciencias. Desde la Región de O’Higgins asistieron 12 academias con 24 estudiantes y 12 docentes, que representaron a las tres provincias.

Para César Retamal, director del PAR Explora Maule y anfitrión del encuentro, es relevante crear espacios donde converge lo inter y lo transdisciplinario, que se refuerza con la diversidad geográfica de las y los estudiantes. “El encuentro es una excelente experiencia y yo creo que deberíamos seguir trabajando en conjunto como una macrozona”, declara el director de Explora Maule.

Por su parte, el director del PAR Explora O’Higgins, Emilio Vilches, indicó que “culminó una hermosa actividad que permitió a nuestras academias representantes socializar sus trabajos realizados durante el año, ya sea en investigación o innovación. Al mismo tiempo, pudieron conocer los proyectos de sus compañeros y compañeras de otras regiones. Nos vamos con un resultado muy positivo de lo realizado por la Macrozona Centro Sur”.

Durante el “Congreso Explora de Investigación e Innovación Escolar: Encuentro Macrozona Centro Sur”, las y los estudiantes disfrutaron de juegos que desafiaron su creatividad, curiosidad y les invitó a generar hipótesis y trabajo en equipos, así como también disfrutaron de un conversatorio con expositores y expositoras.

Uno de los estudiantes que participó en el Congreso Explora fue Luan Serna, del Colegio San Alberto de Machalí, quien vivió su primera experiencia en un encuentro de este tipo. Su investigación es sobre el desarrollo de un filtro purificador de agua de bajo costo para hacer más accesible el agua segura a comunidades rurales. “Nuestro objetivo es convertir el agua de fuentes de agua naturales, como de ríos, canales, y realizar un proceso físico para quitarle los residuos”, expresó Luan Serna.

El encuentro de la Macrozona Centro Sur

La instancia se enmarca en el Congreso Nacional de Investigación e Innovación Escolar, programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que promueve las competencias científicas en estudiantes, a través de investigaciones o propuestas de innovación que realizan.

Cabe señalar que la actividad se replicó en 5 sedes del país y que contó con una transmisión simultánea con preguntas para las y los estudiantes y la conexión de cada sede con un/a docente, un/a estudiante y un anfitrión, que en Talca fue el “influencer” y comediante “Guororororoi”, así como también saludos de las autoridades presentes.

En la macrozona el seremi de Ciencia, Tecnología e Innovación Gustavo Núñez destacó la instancia como un espacio donde están las “ideas que van a cambiar Chile”. “Las y los estudiantes proponen ideas que son realmente relevantes para el desarrollo del país. Aquí no se está discutiendo solamente respecto de aprender, sino que también se está discutiendo problemáticas que están muy conectadas con las comunidades”, destacó la autoridad.

La feria científica

Durante la feria, los 48 equipos participantes expusieron los avances de sus proyectos de investigación e innovación, primero con sus pares y luego con un comité de científicas y científicos, quienes entregaron retroalimentación a cada equipo.

Para la docente Carol Gutiérrez, del Colegio Santa Teresita de Coelemu, Región de Ñuble, este encuentro y la socialización de sus avances es gracias a la motivación de sus estudiantes y que refleja el trabajo realizado por el equipo. “Nosotros contamos con un gran capital humano que son las y los estudiantes”, comenta la docente, agregando que el trabajo realizado con su equipo “ha sido un arduo trabajo de bastante tiempo”.

Por último, la asesora científica de la Universidad de O’Higgins, Ana San Martín, señaló que “participar del Congreso Explora fue una experiencia muy gratificante, con estudiantes que están haciendo investigación e innovación, ya que me dedico a enseñar también en la Universidad, me permitió experiencias con personas que después pueden ser tus pares. Además, se instala este desempeño en la Enseñanza Media, por docentes que están muy motivados y motivadas por hacer investigación e innovación. También me llamó la atención la calidad de los proyectos. Compartir con estos estudiantes tan motivados, para mí fue muy motivador”.