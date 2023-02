Declaratoria de Sitio de Memoria busca reparar a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos y fortalecer el respeto a la democracia.

El pasado 18 de enero fue publicada en el Diario Oficial, la categoría de Sitio de Memoria Ex Cárcel Pública de San Fernando, por cuanto durante los 17 años de la dictadura militar fuera ocupado como centro de detención y tortura del régimen militar. El Regimiento de infantería Colchagua, según consigna el Informe Valech, trasladó opositores hasta el recinto, muchos de los cuales terminaron como desaparecidos.

Nodina Muñoz Otárola, recuerda que su madre infructuosamente pedía información de su hijo, militante del partido comunista y detenido en 1987 por fuerzas del régimen, “un carabinero llegó a decirle a mi madre: pero, ¿Está segura que usted lo parió?. Él no existe” recuerda como familiar del detenido desaparecido, Julio Muñoz Otárola.

Testimonios del dolor de colchagüinos que se repitieron al recordar el inmueble como el primer punto donde eran trasladados prisioneros políticos, quienes fueron encadenados y llevados por escoltas para ser exhibidos ante la ciudadanía, tras pocos días de ocurrido el golpe de estado de 1973. De este modo, sus instalaciones fueron parte integral de la cadena represiva regional, según consigna el decreto que consagra el inmueble como sitio de memoria para la región de O’Higgins y como, además, diferentes autoridades y miembros de agrupaciones vinculados a la memoria y los derechos humanos, pudieron rememorar, en una visita realizada al recinto.

La seremi de Cultura, las artes y el Patrimonio, Flor Ilic García, que fue acompañada por personal de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, explicó al finalizar la visita, “tenemos el encargo presidencial, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe estado, de fortalecer nuestra democracia porque culturalmente debemos permitir a las nuevas generaciones vivir en libertad y respeto, aprendiendo de un capítulo negro de nuestra historia que ha ensombrecido la vida de tantas familias a las que debemos una transformación vital que incorporé el nunca más. La no repetición. En este caso, el inmueble de calle Argomedo, debe ser un referente para que las diferentes generaciones, comprendan su pasado y valoren la convivencia democrática con lucidez, porque cada lugar que podamos resguardar será un testimonio fundamental para la comprensión del dolor histórico”.

Por su parte, el Seremi de Justica, Rubén Alvarado Duarte explicó que esta “declaratoria es la primera para cualquier sitio de memoria en la Región de O’Higgins, (…) por lo tanto, que administrativamente ya exista un lugar que está reconocido es un hito”. Además, la autoridad explicó que la ex cárcel de San Fernando, se encuentra bajo la tutela de Gendarmería de Chile, por lo que “estos son los primeros pasos para en elaborar un proyecto que ponga en valor este lugar, porque la intención de este gobierno está en ello”.

La visita fue realizada por la Mesa Regional de Memoria y Derechos Humanos, donde participan, la seremis de Justicia, Educación; Dirección Regional de Patrimonio, Instituto Nacional de Derechos Humanos regional, Central Única de Trabajadores, Universidad de O’Higgins y organizaciones sociales de Derechos Humanos y Memoria, quienes pudieron a través del relato de ex presos de La Ex Cárcel Pública de San Fernando conocer los lugares del edificio que se utilizaban para incomunicar o torturar. No faltaron los recuerdos de aquellos a los que se le vio por última vez. En su honor la comitiva les rindió un minuto de silencio en el antiguo edificio, construido en 1891 y que se transformará en un espacio cultural en torno a la Memoria y los Derechos Humanos, para promover una reflexión acerca de nuestro pasado que contribuya a instalar en las nuevas generaciones una valoración profunda por la democracia y la convivencia nacional.