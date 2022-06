Ni la baja temperatura y ni la gélida sensación térmica, impidieron que, este sábado 28 de mayo, se consolidara la nueva alternativa deportiva para niños y niñas de Rancagua.

“Futsal para Todos”, es un espacio de recreación que cuenta con el apoyo del holding empresas A&G y cuyo objetivo es otorgar herramientas técnicas básicas sobre la disciplina y que en su inicio, es liderada por el ex goleador de O’Higgins, Malcom Moyano.

“Estamos muy entusiasmados con el proyecto y sabemos que con el transcurrir del tiempo, se transformará en un polo de desarrollo relevante en la ciudad. Si bien no tenemos como tarea la competitividad, no descartamos detectar talentos que nutran los planteles de equipos profesionales”, señala el ex puntero “Celeste” en los años ’90.

Los encuentros sabatinos (entre 15:30 y 17:00 horas), siempre tendrán como escenario el complejo Hugo Rubio (ex cancha del Hoyo, costado poniente Ruta 5 Sur) y su acceso es absolutamente gratuito.

“Esperamos que muchos pequeños y pequeñas (8 a 12 años de edad), nos acompañen y participen. Acá existe un equipo multidisciplinario que los irá guiando semana tras semana”, indica el CEO del holding A&G, Ricardo Garrido Cáceres.