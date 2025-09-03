Rancagua, 03 septiembre 2025.- En una intervención barrial masiva realizada este martes 2 de septiembre en la población Manuel Rodríguez de Rancagua, Carabineros de Chile logró desarticular tres estructuras criminales que mantenían control territorial del sector, resultando en 18 personas detenidas y la incautación de más de 11 kilos de droga, armamento y cerca de 8 millones de pesos en efectivo.

El operativo, que contó con la participación coordinada de múltiples unidades especializadas de Carabineros, incluyendo el Departamento Antidrogas O.S.7, GOPE, COP y los servicios especializados O.S.9 y S.E.B.V, intervino un total de 26 inmuebles en las comunas de Rancagua y Machalí, todos con autorización judicial previa.

En el balance realizado hoy por la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la autoridad destacó que “combatir el tráfico de drogas y sus delitos asociados es llevar tranquilidad a los barrios y las comunidades. Quiero destacar que uno de los esfuerzos del Gobierno es justamente el fortalecimiento institucional ¿Qué significa? Fortalecer el trabajo policial, el de la fiscalía y los otros actores que están involucrados en el proceso de persecución para lograr resultados efectivos y desarrollar más acciones a nivel nacional”.

Resultados de la operación “Cuatro Vientos”

El operativo logró la incautación de más de 11 kilos de diferentes tipos de drogas, destacando 6 kilos 135 gramos de marihuana, 3 kilos 704 gramos de pasta base, 1 kilo 749 gramos de cocaína y 419 gramos de aceite de hachís. Además, se decomisaron 178 plantas de cannabis sativa, diversas cantidades de psicofármacos controlados y $7.778.900 en efectivo producto del narcotráfico, evidenciando la magnitud de las operaciones ilícitas que se desarrollaban en el sector.

En materia de armamento, se incautaron 4 armas de fuego, incluyendo una pistola marca Jericho calibre 9mm, junto con 109 cartuchos de diversos calibres, 103 cajas de fuegos artificiales y un chaleco antibalas. Como evidencia adicional del modus operandi de estas organizaciones, se decomisaron 22 teléfonos celulares, 15 balanzas digitales y un vehículo, elementos característicos de las redes de distribución de estupefacientes.

La operación resultó en la detención de 18 personas, todas de nacionalidad chilena, con edades entre 19 y 67 años, siendo la mayoría reincidentes con antecedentes policiales previos. Las tres estructuras criminales desarticuladas operaban coordinadamente para mantener el control territorial del sector.