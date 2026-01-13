El programa permite que la comunidad participe en visitas guiadas al Estadio Codelco El Teniente, disfruten de experiencias educativas, desarrollen actividades deportivas y conozcan la historia del lugar.

Rancagua, 13 enero 2025.- Como parte de la apertura de sus instalaciones a la comunidad, el programa «Experiencia Estadio» de Codelco División El Teniente consolidó el compromiso de Codelco con su entorno y recibió a más de 20 mil participantes en 2025. La iniciativa tiene como objetivo que niños(as), jóvenes, adultos mayores y organizaciones sociales conozcan el Estadio Codelco El Teniente, vivan experiencias saludables y deportivas con profesionales expertos y aprendan de su historia.

Durante este año, el programa recibió 20.933 participantes. De ellos, 11.530 participaron en Experiencia Tour, una serie de recorridos patrimoniales que permiten a las comunidades conocer el estadio y su historia. Asimismo, 9.403 fueron parte de Experiencia Estadio Clases, en talleres deportivos con estudiantes de colegios.

Carolina Merino, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, señaló que “estamos muy contentos con el balance final del programa. Esta iniciativa es una expresión concreta de nuestra estrategia de desarrollo territorial, porque pone al servicio de las comunidades un activo histórico de la División y lo transforma en un espacio de encuentro, deporte e inclusión”.

Estos indicadores, que superan los de 2024, se alcanzaron pese a los períodos en que el Estadio fue utilizado para la celebración del Mundial Sub 20. “A través de estas iniciativas, buscamos fortalecer el vínculo con el entorno, promover la vida sana y contribuir a generar oportunidades que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas del territorio”, agregó Merino.

Durante las distintas jornadas de actividades, los y las participantes realizaron un recorrido guiado por la historia del estadio y disfrutaron de actividades deportivas como fútbol, básquetbol y tenis. Este año, además, se incorporaron nuevas disciplinas guiadas por profesionales, como pádel, frisbee y waterpolo.

Programa consolida alcance territorial

Durante 2025, el programa Experiencia Tour del Estadio El Teniente recibió delegaciones de Rancagua, Machalí, Requínoa, Olivar, Doñihue, Coltauco, Las Cabras, Alhué y otras comunas. Del total de asistentes, un 47% correspondió a escolares, un 19% a organizaciones sociales, un 23% a instituciones de la región y un 11% a trabajadores y trabajadoras, reflejando el carácter inclusivo y territorial de la iniciativa.

“A través de nuevas actividades y formatos, hemos fortalecido el vínculo con el territorio, abriendo una infraestructura emblemática de la División y transformándola en un lugar de encuentro, deporte y bienestar. Este programa refleja nuestro compromiso con una relación cercana y permanente con el territorio”, sostuvo el coordinador del programa Experiencia Estadio de División El Teniente, Emerson Contreras.

Las actividades del programa Experiencia Estadio han reunido un total de 24.019 visitas en sus distintos espacios. El programa “Conectándonos con nuestro medio ambiente” recibió 1.948 visitas en el Club de Campo Coya. En la misma comuna, la apertura de espacios ha beneficiado a más de 804 personas.

Por su parte, la Escuela de Fútbol Codelco O’Higgins ha contado con 40 niños y niñas beneficiarios, mientras que 334 niños de otros colegios y clubes deportivos han participado en las actividades organizadas por la escuela, incluyendo talleres, partidos, torneos, charlas y cuadrangulares formativos.