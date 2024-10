Entradas a la venta por el sistema Topticket

El próximo sábado 12 de octubre llega a Gran Arena Monticello “Experiencia Queen”, un show que revive a la perfección los grandes éxitos de la mítica agrupación inglesa, en el que será muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía. Entradas por el sistema Topticket.

Experiencia Queen es un espectáculo que recrea los conciertos de Queen tanto en lo musical como en lo escénico. Los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes de la banda liderada por Freddie Mercury, con vestuarios e instrumentos originales que han conquistado a miles de seguidores en Latinoamérica en las exitosas presentaciones realizadas.

Himnos inolvidables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are The Champions forman parte de un gran repertorio para disfrutar y emocionarse en familia.

En sólo tres años, Experiencia Queen se ha posicionado como un espectáculo de altísimo nivel musical y artístico, logrando grandes convocatorias en sus funciones por toda la Argentina; entre las que se destacan dos funciones en el Coliseo y tres presentaciones en el Teatro Ópera de Buenos Aires (todas sold out). Además de una enorme gira incluyendo los venues más importantes de todo el territorio nacional, Uruguay y Paraguay.

COORDENADAS:

Sábado 12 de octubre

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Topticket.cl

Importante: Compra entradas sólo en www.topticket.cl y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos