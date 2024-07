Hoy se reunión mesa de trabajo en la que participaron la empresa, representantes del MOP, el consejero regional Lenin Arroyo y los trabajadores que están paralizados.

Rancagua, 25 julio 2024.- Una reunión de urgencia se realizó esta mañana en dependencias del Mop O’Higgins donde se sentaron a conversar los representantes de la empresa Imaco, el director regional de vialidad Maurice Dintrans, la jefatura de gabinete del MOP, el consejero regional Lenin Arroyo y los trabajadores encabezados por su vocero Francisco Morales.

En la oportunidad se retomaron las confianzas, ya que ayer la empresa canceló el sueldo de junio a los obreros, y se comprometió a que en las próximas horas se entregará un “suple” o adelante correspondiente al mes de julio, para dejar todo saldado a más tardar el 10 de agosto.

Con esto, y si se cumple el pago del suple dentro de hoy o mañana, las faenas se retomarían en forma inmediata en carretera el cobre.

Para el director de vialidad Maurice Dintras fue “importante tener esta reunión y reestablecer las confianzas. Ahora si la empresa responsable de esta obra cumple sus compromisos se retomarán los trabajos en breve, que es lo que esperamos por el bien de los usuarios y la comunidad”.

“NO DEBIMOS LLEGAR A ESTO”

El consejero regional Lenin Arroyo, que ayer encabezó la movilización en carretera el cobre junto a los trabajadores, fue claro al señalar que “nunca debimos llegar a esto, ha sido reiterativo que esta empresa no cumpla sus compromisos. Pero hoy nos vamos con la confianza depositada en ellos. Creo que fue una buena instancia de diálogo, de aclarar dudas, de acabar con la desinformación de que el Core no entregaba las platas, cuando esas platas están de hace rato garantizadas y aquí son otros los responsables de los pagos. Lo importante es que se avanza, se logró un acuerdo y se debe respetar de aquí en adelante el pago a los trabajadores. Si eso no se cumple, estaré en la calle con ellos exigiendo esos pagos y las responsabilidades políticas que correspondan a quienes están a cargo de esta obra”.

Finalmente, Francisco Morales, vocero de los trabajadores agradeció la instancia al señalar que “fue importante el rol del mop y del consejero regional para poder sentarnos a esta mesa. Esperamos que los acuerdos a los que hemos llegado se cumplan y vamos a retomar con más fuerzas y todas las ganas la obra, pero con la platita en la mano, que se cumplan los pagos. Nuestras deudas y familias no esperan, y hoy quedó claro. Pero nos vamos contentos de esta mesa de trabajo y con mucha esperanza en el futuro.

La empresa quedó de dar respuesta dentro del día respecto al pago del suple, siendo esto cancelado, las obras se retoman inmediatamente.