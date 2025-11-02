En el primer llamado de 2025 se benefició a 335 familias de la región con una inversión superior a 149 mil UF. Las postulaciones para el segundo llamado estarán abiertas entre el 18 y el 28 de noviembre.

La mañana del jueves 30 de octubre, en dependencias del Serviu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 83 subsidios habitacionales a familias de sectores medios de la comuna de Rancagua, en el marco del primer llamado 2025, que benefició a un total de 335 familias en la Región de O’Higgins, con una inversión que supera las 149 mil UF.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Luis Barboza, destacó que estos aportes estatales son parte del Plan de Emergencia Habitacional, al constituir “un apoyo concreto para las familias que, con un ahorro complementario o un crédito hipotecario, pueden adquirir una vivienda nueva o usada, o bien construir en terreno propio”.

El director regional de Serviu, Omar Gutiérrez, informó que las postulaciones para el segundo llamado de 2025 estarán abiertas entre el 18 y el 28 de noviembre, precisando que “para entregar un mejor servicio a las familias, la atención se realizará en fechas escalonadas de acuerdo con el siguiente cronograma: postulación automática, entre el 18 y el 28 de noviembre; postulación en línea, del 19 al 28; y vía formulario de Atención Ciudadana, del 21 al 28 de noviembre”.

Este segundo llamado incluye condiciones especiales como la no exigencia de preaprobación de crédito hipotecario y la ampliación de la vigencia de los documentos de acreditación de terreno en la modalidad de construcción en sitio propio, emitidos desde el 1 de enero de 2024. Además, las personas extranjeras deberán presentar cédula de identidad en la que conste su residencia definitiva, salvo en el caso de postulación automática.

Finalmente, el seremi Luis Barboza felicitó a las familias beneficiadas y motivó a quienes no resultaron seleccionadas. “Felicitamos a las familias que hoy lograron este subsidio; sin embargo, aprovecho de entregar ánimo a quienes no lo obtuvieron en esta oportunidad, ya que el esfuerzo y la constancia en las postulaciones también se reconocen en las evaluaciones finales”, señaló.

Como apoyo para quienes deseen postular, se encuentran disponibles recursos y orientaciones en el sitio web encuentratuvivienda.minvu.cl. Asimismo, se recomienda mantenerse atentos a los llamados regulares del Programa de Integración Social y Territorial, que ofrecen cupos para familias que cuentan con subsidios DS49 o DS1 (Tramo I) vigentes y aún no aplicados.