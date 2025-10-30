● Este espectáculo se enmarca en la celebración de los 17 años de Monticello, reafirmando el compromiso del recinto con ofrecer entretenimiento de primer nivel y experiencias inolvidables para todos sus visitantes.

Felipe Avello vuelve a San Francisco de Mostazal el próximo jueves 30 de octubre y podría conseguir un importante hito en su carrera: agotar 16 fechas consecutivas en Monticello considerando el 2024 hasta este año. Desde las 21.00 el público podrá ser testigo del exitoso récord de uno de los comediantes más queridos de nuestro país y las entradas ya están a la venta por el sistema Ticketmaster.

El éxito que ha tenido Felipe Avello no es sólo en Chile, ya que también agotó las funciones que realizó en México y Buenos Aires, Argentina y próximamente, se presentará en Santa Cruz de la Sierra y La Paz, donde los fanáticos podrán disfrutar de rutinas cargadas de humor y la improvisación que tanto le gusta al público.

La rutina con la que regresa a Gran Arena Monticello está marcada por el éxito que obtuvo la la grabación de “Doglover” show que se exhibe por streaming y que se suma a “Sólo quiero descansar”, grabado el 2022, y “Bien vestido, bien recibido” el 2023, ambos de Amazon Prime.

Felipe Avello despidió de manera brillante el exitoso 2024, donde obtuvo miles de visitas en su canal de YouTube y las rutinas que conquistaron a sus espectadores, donde la interacción con el público marca la dinámica de la presentación.

Felipe regresa a San Francisco de Mostazal para hacer gala de su inconfundible estilo de humor con un show novedoso y lleno de sorpresas, lo que convierte la presentación en una experiencia única donde el público juega un rol clave, con participaciones y relatos que se van construyendo a medida que avanza el show.

COORDENADAS:

Jueves 30 de octubre

21:00 horas.

