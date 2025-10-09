La actividad, organizada en conjunto por el centro de entretención y el Gobierno Regional de O’Higgins, se desarrollará entre este viernes 10 y el domingo 12 de octubre.

Una importante vitrina tendrán este fin de semana más de 30 emprendedores de la Región de O’Higgins en la Feria Costumbrista Monticello 2025, iniciativa que busca dar visibilidad a sus productos, oficios y artesanías en el marco de las celebraciones por los 17 años del centro de entretención ubicado en la comuna de Mostazal.

Cabe destacar que la participación no tendrá costo para los expositores, quienes estarán presentes entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre. Los horarios de funcionamiento de la feria serán para el viernes de 18:00 a 01:00 am; el sábado 11 de 12:00 a 01:00 am y el domingo 12 de 11:00 a 18:00 pm.

El gerente general de Monticello, Manuel Rojas, señaló: “Somos una empresa comprometida con la región y felices de demostrar ese compromiso en un mes tan importante para nosotros como lo es octubre”, comentó a propósito del 17° aniversario desde que Monticello abrió sus puertas en 2008.

El ejecutivo también destacó el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins en la organización de la actividad: “Valoramos el respaldo del Gobierno Regional, encabezado por el señor Pablo Silva y su equipo”, agregó.

La Feria Costumbrista Monticello 2025 busca otorgar visibilidad a los productos y oficios de los emprendedores locales, aunque la venta de los mismos dependerá de cada participante.

El centro de entretención más importante de Chile celebra así, y entre otros hitos, su aniversario número 17 con una variada y atractiva oferta gastronómica, de espectáculos y juegos para todos sus visitantes.