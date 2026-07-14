Sábado 18 de julio / 18.00 horas

● La gira musical recorrerá cinco ciudades del país junto a Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, acercando la música chilena a las comunidades.

● Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

“Pulso Naranja”, festival que recorrerá distintas regiones de Chile llevando música en vivo, entretención y experiencias de calidad a miles de personas, llega por primera vez a Gran Arena Monticello el próximo sábado 18 de julio, desde las 18.00 horas. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

“Pulso Naranja” nace con el objetivo de acercar el talento nacional a distintas ciudades del país, promoviendo espacios de encuentro, celebración y cultura, en torno a artistas que forman parte de la identidad musical de Chile.

La primera edición del festival contará con la participación de Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, tres de los artistas más relevantes de la escena nacional, quienes serán parte de un recorrido que contempla fechas en distintos lugares de Chile.

ACERCA DE BOULEVARD MONTICELLO

Boulevard Monticello forma parte de Monticello, el centro de entretención más importante de Chile. Cuenta con una variada oferta gastronómica, de espectáculos y juegos. El público puede disfrutar de propuestas gastronómicas de primer nivel de los celebrities Yann Yvin (Yann Yvin Brasserie), Sergi Arola (Lola Tapas Bar) y Tomás Olivera (Olivera Pastas).

La oferta gastronómica también incluye al gran buffet Capataz, RES de Angostura, Tian Yi Jiao y los fast food Johnny Rockets y Burger King, junto al servicio de Starbucks. Dentro de las atracciones de Boulevard Monticello destaca Gran Arena Monticello, con variados shows y conciertos que conforman una cartelera increíble, acompañado de tiendas y juegos para niños, todo para vivir una experiencia única a sólo minutos de Santiago.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS

Sábado 18 de julio

18:00 horas

Entradas por Ticketmaster.