16, 17 18 de septiembre 2021 por Streaming.

Caja de Compensación Los Héroes presenta La Yein Fonda vía streaming, para que celebres el 18 en tu casa junto a un cartel simplemente irrepetible los días 16, 17 y 18 de septiembre: Los Tres, Los Jaivas, Illapu, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora, Tommy Rey, Los Viking 5 y Santaferia. Tickets disponibles vía www.passline.cl

La Yein Fonda celebra así a lo grande 25 años desde que Los Tres debutaran con su propia fonda en 1996, el inicio de una querida institución que redefinió la chilenidad. Fue el mismo año en que el grupo publicó su célebre disco Los Tres Unplugged, que desde la señal internacional de MTV homenajeó a Roberto Parra con un efecto masivo y duradero en la cultura nacional.

A un mes del 18 de septiembre, La Yein Fonda lanzó su programación desde el Estudio 9 de TVN, escenario donde la producción transmitirá la tradicional fonda que mezcla ¡Cueca, cumbia y rock and roll!

En el lanzamiento participaron el anfitrión Alvaro Henriquez, los músicos María Esther Zamora, Mario Mutis & Juanita Parra de Los Jaivas, Ariel Carrasco & Rodrigo González de Santa Feria, entre otros.

“Va a ser una fiesta chilena con muchos grupos de buena calidad, así que invito a toda la gente a que compre su entrada y la pueda ver online para que disfruten este 18. Queríamos que fuera presencial, no se pudo, pero la vamos a pasar bien igual. Está bonita esta fonda, va a estar buena, señaló Alvaro Henríquez. Respecto a los 25 años de trayectoria de La Yein Fonda agregó “Yo me siento como un papá chocho que tiene a su hija en la U y que se recibió, entonces siento una gran felicidad y mucho orgullo también de haber hecho esta fonda siempre, de no haber parado de hacerla”.

“Estamos celebrando los 25 años de trayectoria de la Yein Fonda, desde el año 1996 en Plaza Ñuñoa y hasta ahora ha continuado siendo un aporte cultural para el país. Por primera vez nos acompañará Joe Vasconcellos y como siempre contaremos con nuestra primera dama, María Esther Zamora y su banda, que este año está sin el gran Pepe Fuentes. La Yein Fonda le hará homenaje a este querido músico, que a fines del año pasado nos dejó”, señaló Gonzalo Henríquez, productor general de La Yein Fonda.

Esta es la primera vez que María Esther Zamora se presentará en La Yein Fonda sin su marido y compañero de banda, el músico y guitarrista Pepe Fuentes “la ausencia del Pepe Fuentes es un vacío que no se puede llenar con nada, no lo puedo superar, trato de salir adelante con mi pena, pero la música me hace bien, voy a dar lo mejor como siempre lo hacíamos con el Pepe Fuentes en el escenario”, señaló María Esther Zamora en la conferencia de prensa.