Este lunes, el equipo municipal de Seguridad Pública de Rancagua, en conjunto con la Seremi de Transportes y Carabineros de Chile, llevó a cabo un intenso operativo de control vehicular.

✅ Resultados del operativo:

• 3 personas detenidas por documentación falsa, clonación de placas patentes y licencias de conducir adulteradas.

• 2 automóviles y 3 motocicletas retirados de circulación.

La Municipalidad de Rancagua continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar calles más seguras y ordenadas para toda la comunidad.