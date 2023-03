Operativo permitió la incautación de cable de cobre de la empresa CGE y luminarias públicas de propiedad municipal.

Autoridades reforzaron el llamado a realizar denuncia segura y anónima a través del fono *4242 y al 133 de Carabineros.

En la comuna Rancagua, esta mañana se realizó una serie de fiscalizaciones a chatarrerías, acción enmarcada en la mesa de robo de conductores eléctricos y de telecomunicaciones, la que fue coordinada por el municipio y que permitió el decomiso de cable de cobre de la empresa CGE y luminarias públicas de propiedad municipal. La actividad contó con la participación del seremi de Energía, Claudio Martínez Molina, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Carlos Fuentes, el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Rodolfo Nuñez Bustamante, Carabineros, PDI, y CGE con el objetivo de prevenir e investigar este ilícito, estableciendo acciones que permitan reducir y erradicar este delito en la región de O´Higgins.

En la ocasión, el seremi de Energía, Claudio Martínez Molina señaló que “Esta actividad en la que participan coordinadamente varias instituciones públicas y privadas, busca inspeccionar chatarrerías, verificar entre otras cosas la existencia de cable de cobre del que no se puede demostrar procedencia, localizar los puntos de venta, debido al aumento en el robo de cable en los últimos meses. Estas acciones concretas que hoy día estamos realizando, se vienen ejecutando hace más de un año, además que esta mesa regional se conformó hace bastante tiempo y lo que estamos haciendo en conjunto con las policías, con las municipalidades, en este caso con la municipalidad de Rancagua que gestionó la actividad de hoy, se sumó además, la presencia de la Fiscalía que está muy presente y está al tanto del incremento que ha existido del robo de cable en nuestra región”.

“Esperamos que con estas acciones que estamos realizando y que repiten en el tiempo, contribuyan a disminuir este delito que no sólo implica una disminución de la calidad y continuidad del suministro eléctrico, sino que afectan la calidad de vida de las personas, sobre todo en sectores rurales que se quedan sin electricidad y eso significa quedarse sin agua, tenemos también el problema del transporte público por ejemplo cuando roban cable en el metrotren, la gente no puede llegar a la hora a su casa; es por esto que el tema de robo de conductores eléctricos y de telecomunicaciones tiene un componente del servicio eléctrico pero también impacta en la calidad de vida de las personas y es lo que estamos tratando de evitar con estas acciones. El año pasado tuvimos varias acciones exitosas como el decomiso de conductores de distribución eléctrica y de telecomunicaciones”, agregó el seremi de Energía.

Por su parte, Carlos Fuentes, fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, manifestó que “La actividad del día de hoy es producto del trabajo coordinado que estamos realizando en la mesa de robo de conductores eléctricos y de telecomunicaciones, que encabeza el seremi de Energía, donde se han replicado acciones similares en otras oportunidades con resultados bastante positivos. La actividad de hoy es relevante porque convoca a las instituciones como carabineros, PDI y representantes de organismo públicos que tienen las facultades legales precisamente en caso de que estos recintos no cuenten con patente y así iniciar los procesos de clausura; en caso de que se encuentre cable se puede proceder de manera penal. Esperamos que las fiscalizaciones de hoy tengan algún efecto; la vez anterior cuando hubo una clausura de una de las chatarrerías, y detenciones precisamente este delito bajó, esa semana prácticamente hubo muy pocas interrupciones de suministro eléctrico, casi nada, sin embargo, esto es cíclico, por eso reforzaremos las fiscalizaciones para contener este delito que está afectando a la región de O´Higgins, principalmente a la ciudad de Rancagua, a través de dos maneras; una es la vía administrativa y la otra sería por la vía penal en caso de que existan elementos delictuales”.

Alex Lobos Muñoz, gerente zonal de CGE, Cachapoal destacó que “Como empresa CGE nos afecta enormemente el delito de hurto de cobre, el año pasado cerramos con una cantidad de 564 puntos donde nos robaron con una afectación de 70 mil clientes aproximadamente y eso implica 4 kilómetros de redes que robaron desde nuestras líneas, así que la afectación es bastante y lo que esperamos de esta inspección en chatarrerías es dar con las personas que hacen el acopio de esto. Señalar que cerca del 98% de los puntos que nos roban son de Rancagua, por lo tanto, esta actividad debiera traer algún retorno, así como la que se hizo el año pasado, en que se clausuraron 3 chatarrerías, se recuperó bastante cable de distintas empresas”.

Finalmente, Rodolfo Nuñez Bustamante, coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, destacó esta actividad haciendo un llamado a la ciudadanía hacer las denuncias de manera segura y anónima. “Esta actividad consiste en una fiscalización en chatarrerías para verificar que no tengan cable robado del tendido eléctrico, lo que estamos haciendo es prevenir el robo, sancionar aquellos que utilizan o compran este material para después revenderlo, por lo que hacemos un llamamos a la ciudadanía hacer la denuncia al teléfono *4242, de manera anónima y segura teniendo entendido que el robo de cable es un delito y la receptación también es un delito y lo que buscamos es justamente evitar que este tipo de acciones delictuales sigan sucediendo en nuestra región y específicamente en nuestra comuna de Rancagua”, sentenció.