Gracias a recursos aportados por el Gobierno Regional, Florencia Cabezas, una joven esgrimista rancagüina, que desde temprana edad ha destacado cosechando triunfos, lleva meses preparándose para lo que será su participación en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El apoyo brindado por la institución que hoy lidera el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya, le permitió competir en Bulgaria y España, logrando muy buenos resultados, lo que reafirmó su buen momento deportivo. Ahora, y con este mismo objetivo, se prepara para participar en un certamen continental de la disciplina en Perú.

“Me permitió irme a Europa, en España entrené y en Bulgaria competí en el ranking búlgaro, en el que salí posicionada 25 de 60 participantes y fui la que quedó mejor ranqueada de las chilenas. Ahora de septiembre a octubre hay otro proceso de preparación, que es una gira que también será en Bulgaria”, detalló Florencia Cabezas.

Asimismo, la joven esgrimista afirmó que “sin el respaldo del Gobierno Regional, a la gira que fui ahora no hubiese podido ir, por los costos del viaje, considerando comidas, estadías y pasajes. El apoyo a deportistas desde la Federación hay, pero solamente al primer lugar adulto y yo estoy segunda en adulto”.

“Felices de aportar al desarrollo de deportistas como Florencia, porque bien sabemos que su ejemplo puede servir para que otros niños y jóvenes desarrollen valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, que es lo que le ha permitido llegar tan lejos. Estamos muy confiados de que tendrá una buena actuación en los Juegos Panamericanos, porque se ha preparado ello, y seguramente dará de qué hablar”, indicó el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya.

Como una forma de retribuir el respaldo recibido en este proceso, es que hace algunos días ella encabezó una exhibición realizada junto a otros destacados deportistas locales en el Liceo Bicentenario Óscar Castro, establecimiento educacional que es considerado la cuna de la esgrima en la Región de O´Higgins.

LA MÁS JOVEN DEPORTISTA EN PARTICIPAR DE UN PANAMERICANO

Con apenas 14 años, Florencia Cabezas será la deportista más joven de la historia en participar de unos Juegos Panamericanos. “Contenta y a dar lo mejor, porque si no voy a eso, para qué iría. Realmente contenta, porque es algo por lo que me he esforzado harto por lograr llegar”, comenta confiada.

“La más joven tenía 16 años, que entiendo compitió en pruebas de atletismo (…) muchas personas no querían que yo fuera, porque psicológicamente dicen que no estoy preparada, pero por lo mismo, es que estoy con psicólogo deportivo y viendo hartos temas para poder ir”, precisó esta promesa deportiva.

Mencionar que como parte de este proceso preparativo, durante lo que va de este año, esta destacada deportista, que practica esgrima en la especialización de sable desde los seis años, además ha participado con sobresalientes actuaciones en citas continentales en Bolivia y Colombia.