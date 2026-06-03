Un centro de rehabilitación municipal, pavimentación de una de las principales avenidas y mejoras en la techumbre de un centro educacional forman parte de iniciativas que suman una inversión superior a los $1.200 millones, financiados con recursos provenientes de la operación del recinto.

Desde que Monticello inició operaciones en la comuna de Mostazal en 2008, el centro de entretenimiento ha transferido más de $99.131 millones a la Municipalidad en virtud de la Ley N°19.995 de Casinos de Juego. Solo en 2025, esa cifra supera los $11.200 millones, convirtiendo al Fondo Casino en una importante fuente de ingresos del municipio.

Lejos de ser recursos destinados a un fin específico, estos fondos son relevantes para la gestión comunal: financian programas sociales, de salud, educación, deportes, apoyo a personas mayores, ayudas directas a familias, organizaciones comunitarias y, con especial relevancia, la cartera de obras de infraestructura que cada año transforma el territorio.

En esa línea, tres iniciativas recientemente ejecutadas con financiamiento íntegro del Fondo Casino grafica el alcance real de este aporte a la vida cotidiana de los mostazalinos. Con una inversión conjunta que supera los $1.200 millones, estas obras responden a necesidades concretas y largamente esperadas en salud, conectividad y educación.

Un centro de rehabilitación comunal al nivel de cualquier ciudad

El proyecto de mayor envergadura es la construcción del nuevo Centro de Atención Integral (CAI) de Mostazal, con una inversión de $847 millones financiada con recursos del Fondo Casino.

El recinto —cuya inauguración está prevista para noviembre próximo— contará con 552 metros cuadrados distribuidos en cuatro edificios interconectados, con boxes de atención, salas de rehabilitación, áreas infanto-adolescentes, espacios de espera, patios interiores, accesibilidad universal y estacionamientos.

Se transformará en el principal espacio de atención terapéutica para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de la comuna, un nivel de servicio que antes solo estaba disponible fuera de Mostazal. Las propias autoridades comunales lo han bautizado informalmente como la “Teletón municipal”.

Cinco años de espera convertidos en pavimento

La pavimentación de Avenida Capitán Dávila representó una inversión cercana a los $298 millones, también solventada en un 100% con fondos del Casino. La iniciativa concretó un anhelo de más de cinco años de los vecinos del sector y tiene un impacto directo sobre cerca de 10.000 personas que transitan a diario por esta vía.

La obra no solo mejoró la conectividad: elevó la seguridad vial, redujo el deterioro de vehículos y transformó la experiencia cotidiana de uno de los corredores con mayor circulación vehicular y peatonal de la comuna.

Seguridad en las aulas: reposición de techumbre en el Colegio Camino Real

En el ámbito educacional, los fondos del Casino también permitieron financiar la reposición de la techumbre de asbesto cemento del Colegio Camino Real, con una inversión de $52 millones. Una intervención de alcance concreto: eliminar un material que representó por años un riesgo latente para la comunidad escolar, mejorando al mismo tiempo las condiciones térmicas y estructurales del establecimiento.

La alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo Arancibia, destacó que estas obras son parte de un esfuerzo mayor: “Estos proyectos reflejan de manera concreta cómo los recursos del Fondo Casino se traducen en obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando de inversión en salud, conectividad y educación, tres áreas fundamentales para el desarrollo de Mostazal. Como municipio, nuestro compromiso es seguir utilizando estos recursos con responsabilidad, pensando siempre en las necesidades reales de la comunidad y en construir una comuna con más oportunidades, dignidad y bienestar para todas las familias”.

Por su parte, Manuel Rojas, gerente general de Monticello, subrayó el carácter estructural de este aporte. “Para nosotros es muy importante que nuestra actividad no solo entregue una experiencia integral de entretenimiento, sino que también contribuya concretamente al desarrollo de la comuna donde estamos insertos. Estas obras reflejan cómo los recursos que genera la actividad pueden transformarse en mejores espacios, servicios y oportunidades para miles de personas, además de dinamizar la economía local y generar empleo para la comuna”, afirmó.

Las iniciativas forman parte de una cartera de proyectos impulsados por el municipio para fortalecer el desarrollo comunal y responder a demandas ciudadanas en áreas prioritarias, consolidando infraestructura pública que apunta al bienestar y desarrollo de miles de familias de Mostazal.