Siete carreras, con una duración de cinco años cada una, son las que ofrece la Universidad Estatal de la región.

Transformar Chile desde las aulas es posible a través de la formación de profesores comprometidos con la justicia social. En la Universidad Estatal de O’Higgins se están gestando los cambios necesarios para el sistema educativo desde la puesta en marcha de la casa de estudios en 2017 y, hoy, a través del egreso de su Primera Generación.

“Si yo fuera un alumno de cuarto medio y viniera a dar una vuleta la UOH, me detendría en varios aspectos. El principal es que los docentes están muy involucrados con la carrera, con los estudiantes, el entorno y lo que enseñan. Son profes jóvenes y muy motivados. Además, tienen una formación espectacular. Acá tenemos una tasa de doctores, magíster, con altísima experiencia”, recalca el director de la Escuela de Educación, Dr. Federico Navarro.

Junto con destacar lo anterior, menciona la nueva infraestructura que continúa en crecimiento y las cualidades de quienes llegan a estudiar pedagogía. “Son estudiantes muy prendidos. Hay universos de referencia estudiantil que me parecen súper ricos. Creo que como alumno de enseñanza media me gustaría mucho saber que tendré pares que están en la misma sintonía”, agregó el doctor en lingüística.

Las siete carreras de la Escuela de Educación de la UOH son centrales para el sistema escolar y de interés para la región, tanto para las y los estudiantes que están saliendo del colegio/liceo como para empleadores a futuro. Éstas son: Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Especial con menciones, Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media, Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Matemática y Pedagogía en Ciencias Naturales con menciones.

Karol Arevalo proviene de la ciudad de Rancagua y relata que, cuando supo que se instalaría una universidad estatal en la Región de O’Higgins, pensó que era una oportunidad para aprovechar. “Estaba clara. Tenía que estudiar alguna pedagogía porque siempre me había gustado esa área. Primero, me inclinaba por Lenguaje y Comunicación, luego por Educación Parvularia o Especial. Sin embargo, opté por Pedagogía en Educación Básica porque aquí siento que puedo ser un motor de cambio”, sostuvo.

La joven hizo su práctica de cuarto año en un curso de segundo básico, valorando ser testigo de procesos trascendentales en la vida de las y los niños, como, por ejemplo, aprender a leer. “Yo amo de verdad mi carrera. Me gusta mucho. Sobre todo cuando una está en práctica se lo evidencia mejor. Fue muy gratificante verlos avanzar. Son chicos a quienes se les dificultó el proceso debido a la pandemia. Que nos den las gracias por enseñarles y estar pendiente es muy lindo. Los primeros logros se sienten súper bien. Ellos son cariñosos y lo demuestran. Dicen: ‘es la mejor profesora’ y les respondo: ‘todavía no soy profesora, pero me falta poco. Me voy con el corazón lleno y sé que estoy haciendo una buena labor”, expresó.

Una de las características que posee la Escuela de Educación de la UOH es el comienzo de las prácticas tempranas en el cuarto semestre de la carrera. Previo a aquello, se realiza una investidura que marca el inicio de una nueva etapa, resaltada en la postura, por primera vez, de su delantal de profesor. Luego, se sigue con otro tipo de prácticas en tercer y cuarto año, para finalizar en quinto con la profesional y el seminario de título.

“Estudiar en la Universidad Estatal de O’Higgins ha sido una muy buena experiencia ¡Ojalá más gente pudiera vivirla! La razón principal para estudiar aquí es que está en mi región y que a través de sus carreras, ¡te abre las puertas al mundo y a nuevas perspectivas! pensar y repensar la región desde nuestra posición”, manifestó Matías Romero, estudiante de quinto año de Pedagogía en Inglés.

Asimismo apunta a que escogió estudiar en la UOH debido a que revisó muy detenidamente la malla curricular de la carrera, reconociendo que en la universidad estatal de la región se adquieren habilidades del siglo XXI con un enfoque global e impartidas por profesionales “de primera”. “Cuando empezamos la carrera se inicia desde lo más básico. Es decir, no existe como requisito que sepas más. De ahí, cada curso está estructurado de manera que vayas avanzando progresivamente en tu nivel de inglés. Además, valoro que desde el primer año estemos expuestos a todos estos temas de interculturalidad”, destacó el estudiante.

Si bien existen profesores que marcaron una huella en quienes optan por carreras de Pedagogía, también hay quienes buscan mejorar experiencias de aula que no fueron satisfactorias y que quieren modificar. Precisamente, en la Universidad Estatal de O’Higgins se están gestando los cambios para mejorar el sistema educativo en el futuro. “Todo lo que está pasando con la formación tan profesionalizante y universitaria, en los últimos años, en Chile apunta a eso”, proyectó el director de la Escuela de Educación UOH, Federico Navarro.