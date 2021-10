“El Colmed O’Higgins solidariza con los profesionales de salud que se verán afectados a término de sus contratos por falta de recursos económicos desde el Ministerio de Salud.”.

Con la noticia del término de recursos COVID desde el Ministerio de Salud hacia la Atención Primaria (APS), para abordar la estrategia TTA, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, nos enfrentamos a partir de mañana 01 de octubre , que un grupo importante de profesionales de salud, no podrán continuar con sus labores.

A esta situación se suma el retiro progresivo de personal de salud que colaboró en los cuidados de salud de los pacientes COVID durante este largo periodo de pandemia, la cual no ha terminado. El personal contratado fue de gran aporte y apoyo en el manejo de los pacientes COVID y no COVID y con ellos la brecha histórica de personal algo se cubría; sin embargo, al no contar con recursos económicos desde el ministerio, no se podrá contar con esos apoyos.

En cuanto al término de los aportes económicos a la Atención Primaria de Salud y traspasar a cada municipio esta responsabilidad, se manifiesta la conocida desigualdad de recursos de las distintas municipalidades de cada región y del país, en la que los grandes perjudicados son los pacientes de las comunas más pobres. Esto sumado al histórico déficit per cápita que en pandemia se hizo más que nunca visible. El Colmed O’Higgins solidariza con los profesionales de salud que se verán afectados a término de sus contratos por falta de recursos económicos desde el Ministerio de Salud.

Hacemos un llamado a las autoridades, a no dejar nuevos cesantes y que el personal que apoyó en el periodo de pandemia se mantenga con reasignación de funciones, aún tenemos muchas atenciones de salud clínica y quirúrgicas pendientes que no se pudieron realizar en los últimos dos años, campañas de vacunación, manejo de rehabilitación de pacientes afectados por COVID, entre otras.