Durante la madrugada de este miércoles, un procedimiento conjunto entre Seguridad Pública y Carabineros permitió la detención de dos sujetos que ingresaron a una propiedad en calle Estado, en pleno centro de Rancagua.

El primero fue captado por las cámaras de vigilancia mientras intentaba huir por la parte posterior del inmueble, momento en que fue sorprendido por un perro bóxer que logró frenarlo.

Gracias a esto, fue retenido por funcionarios municipales y posteriormente detenido por personal policial.

Horas más tarde, las cámaras detectaron a un segundo individuo que había permanecido oculto dentro del recinto. Al intentar escapar, fue rápidamente interceptado y detenido.

Ambos serán denunciados por los propietarios del inmueble afectado.