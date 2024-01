La historia es muy simple pero difícil de entender. La selección sub 17 de Graneros, ganó la clasificación regional de fútbol y este triunfo le otorgó al equipo, un lugar en el próximo Campeonato Nacional, que se jugará en Chillán, a partir del 09 de enero.

En ese grupo de jóvenes triunfantes, Luis Rumbos (defensa central), destacó por su agilidad y capacidad técnica. A muchos sorprendió su altura y a otros su nacionalidad. “Soy venezolano y llevo 3 años viviendo en Chile. Me gusta el país y decidí quedarme junto a mi familia”, dice el púber deportista.

¿Cuál es el problema?, un documento emanado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), indica que, en este tipo de competencias, “solo pueden jugar chilenos”.

Y es aquí donde emerge la duda que a todo Graneros tiene confundido. “Yo fui titular la fase previa y nunca nadie me dijo que no podía ir al nacional. Es muy raro que, a solo días de la inauguración, a mi me saquen de la lista. Eso me tiene súper triste y angustiado”, dice Luis Rumbos.

“VAMOS A PELEAR PARA QUE VIAJE CON SUS COMPAÑEROS”

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, se hizo parte del conflicto y ahora busca una solución. “Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya dispuse que el equipo jurídico analice estrategias y veamos las alternativas que permitan el viaje de Luis. No podemos tolerar esta discriminación a una persona, que incluso tiene su cédula de identidad chilena”, concluyó el edil.