Los alumnos del curso “Piloto de Ejército”, promoción 2025, se trasladaron desde la Brigada de Aviación Ejército (BAVE) en la ciudad de Rancagua hasta el Pelotón de Aviación “Concepción”, ubicado en el aeropuerto Carriel Sur, para iniciar el Periodo en técnicas de vuelo práctico en Instrumentos.

Este periodo se considera esencial en su preparación y es impartida por instructores de la Escuela de Aviación Ejército (ESCAVE), quienes los entrenan para volar sin referencias visuales y en condiciones meteorológicas adversas.

La capacitación se desarrolla en dos etapas, primero, básico por instrumentos y busca que los futuros pilotos militares mantengan el control de la aeronave (velocidad, altitud y rumbo) únicamente a través de los instrumentos de cabina, sin apoyo visual exterior. La segunda etapa “avanzado por instrumentos”, introduce aproximaciones instrumentales. Estos procedimientos permiten aterrizar con seguridad y con visibilidad limitada, iniciando con una salida instrumental,

aerovía y llegada IFR, mediante cartillas y ayudas instrumentales como VOR, VOR DME, ILS y RNP.

El jefe de instructores, Capitán Diego Calvo I., explicó la relevancia de este periodo: “Permite que operen sus aeronaves sin referencias visuales externas, aplicando precisión y rigurosidad al momento de interpretar los instrumentos. El objetivo es entrenar a los oficiales para ejecutar de forma segura las maniobras de vuelo, despegues, aterrizajes y navegación en cualquier condición atmosférica”.

Añadió que al dominar estas habilidades se desempeñan con mayor seguridad y eficacia, completando el perfil y el alto nivel de excelencia que caracteriza a los pilotos que conforman la BAVE.

Por su parte, uno de los alumnos de este curso, el Alférez Diego Morales E. señaló las exigencias que este conlleva: “Nos obliga a aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos para ejecutar vuelos bajo condiciones atmosféricas complejas. Esto es fundamental cuando nos limita ver el terreno, la pista o el horizonte, como ocurre con las nubes, lluvia o la noche”.

Al concluir esta etapa, los alumnos estarán habilitados para planificar y ejecutar vuelos instrumentales de principio a fin, desde la salida y la navegación por aerovías hasta la aproximación final o llegada, consolidando las competencias necesarias para volar de manera segura, enfrentado los distintos escenarios que involucre la misión encomendada.