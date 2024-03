“Sabía que iba a ganar el sorteo. Tenía su cédula de identidad conmigo cuando gané” comentó el ganador de una increíble Chevrolet Tahoé.

“Fe, esperanza y sueño”. Esa fue la frase inspiradora del ganador de una gran camioneta Chevrolet Tahoe en la promoción Monticello Verano de Lujo, cuya gran final se celebró este sábado 02 de marzo y contó con la participación de 27 finalistas.

El afortunado ganador, un contador auditor que solicitó no revelar su nombre, se declara un hombre creyente y por eso estaba seguro que iba a obtener el gran premio de una camioneta cuyo precio mercado supera los $65 millones.

“Siempre estuve muy confiado. Venía con mucha fe. En los últimos años dediqué gran parte de mi tiempo a cuidar a mi mamá. Ella estuvo muy afectada por una enfermedad durante harto tiempo. Murió a inicios de este 2024 con más de 90 años. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para darle lo mejor”, recuerda muy emocionado.

Al momento de recibir el premio, agregó: “Puede que muchos crean que Dios no está aquí, dentro de un casino, pero yo digo que sí está porque él sabe todo lo que hice por mi madre. Mi viejita me envió este regalo desde el cielo”. Además, reconoció al momento de ganar, que tenía la cédula de identidad de ella. “Fue una gran ayuda y me permitió tener aún más confianza en que iba a ganar”.

“Este último mes y medio ha sido muy difícil, pero sabía que algo así iba a pasar”, sostuvo con gran tranquilidad al concluir la jornada.

