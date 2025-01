Se llama Claudio Bravo, igual al ex capitán de La Roja. “Ya me acostumbré a que me molesten con el nombre desde que mi tocayo se hizo conocido, pero lo llevo bien”, sostiene con tranquilidad el flamante ganador del increíble vehículo descapotable.

La tercera fue la vencida. Como reza el popular refrán, ya había participado en dos ocasiones previas en el sorteo de automóviles cero kilómetros en Casino Monticello. Pero Claudio Bravo (55) no se rendía, y con el mismo pensamiento que el ex portero y capitán de la selección chilena de fútbol, sin amilanarse, tomó una nueva oportunidad.

¿Con qué número ganó el sorteo del automóvil Mazda? Asombroso. Con el número 1 de la pelotita de la tómbola. El mismo que precisamente ocupaba Bravo, el ex arquero, en su camiseta cuando defendía el arco de Chile.

“Yo juego por diversión y distracción, simplemente para pasar un buen rato, ahora, como buen jugador, cuando me toca jugar, siempre creo que puedo ganar”, sostiene Bravo, el ganador del Mazda MX-5. También se admite cabalero y por eso, decidió asistir solo el día en que ganó. “Cuando clasifiqué en octubre o noviembre para la ronda previa a la gran final del sorteo (del auto), casualmente vine solo”. Así es que no dudó en repetir la fórmula para la jornada de fines de diciembre que lo declaró ganador de la finalísima del sorteo en Casino Monticello.

En todo caso, con ese nombre de quien es considerado por varios como el mejor arquero de la historia del fútbol chileno ¿hay alguna inspiración en el ex Barcelona y Manchester City? “Nada, en realidad no soy muy bueno para la pelotita. Voy a ver a la selección chilena al estadio, pero si tengo algo entretenido que hacer, hago otra cosa”, aclara este ingeniero y padre de 3 hijos

Admite sí que el nombre del destacado deportista pesa. “Adonde voy, cuando se enteran de mi nombre, me empiezan a molestar, ya estoy acostumbrado, llevo como 20 años con esto, desde que Bravo se hizo conocido en Colo-Colo”, reconoce sin mayor preocupación.

Es un nombre que llama la atención, claro. “Para que tengas una idea, a uno de mis hijos, todos sus amigos de colegio y universidad lo llaman El Capitán, porque vieron los triunfos de la selección en su época dorada con Claudio Bravo de líder”, mientras le envía una foto del Mazda MX-5 2.0 vía whatsapp precisamente a ese hijo, quien se encuentra viviendo en Japón con el sistema Working Holiday.

Respecto del futuro del auto, no lo tiene del todo claro. “Ya tuve un convertible y tengo un hijo muy pequeño, ¿dónde meto la silla de guagua ahí?”, se pregunta entre risas. “Mis hijos mayores creo que estarían más felices de usarlo”, aunque aclara que igual le mandó la foto del auto a su señora. “Veremos qué dice”, finaliza risueño Claudio Bravo, el ingeniero, junto con agregar que se declara como un agradecido de la vida.

Manuel Rojas, Gerente General de Casino Monticello, sostuvo que el premio entregado cierra un gran año. “Despedimos el 2024 con un excelente premio y un feliz ganador, constantemente demostramos que somos un casino en el que la gente gana y estoy seguro que vendrán más ganadores aún en Monticello en este 2025, que espero sea muy bueno para todos”, concluyó.