“Aún no creo lo que me sucedió. La impresión me durará días”. Así resume Patricia Leal Carvajal, casada y dueña de casa, su aventura este viernes 22 en las máquinas de juego de Casino Monticello.

A Leal le quedaban los últimos $5.000 para jugar en la jornada. No le había ido bien hasta ese momento, pero decidió continuar. “Caminé, y me fijé en una máquina”, relata. Cada juego en esa máquina era por $830. Se sentó al frente de ella, sin mayores expectativas. La suerte no mejoraba, después de los primeros 4 intentos, ya sólo le quedaba un billete de $1.000 en la cartera. “Jugué la luca. Me fue bien, tenía que apuntarle a 3 figuritas ¡y lo hice!”.

Después de apuntarle a las figuritas, todo resultó muy rápido. Estaba expectante. La máquina se paralizó. “Miré la pantalla y alcancé a ver que había ganado $35.000”. Miró hacia su cartera para sacar el celular. “Igual estaba contenta. Llamé de inmediato a mi marido que estaba jugando en una máquina por otro sector del casino. Me distraje en realidad, me preocupé más de avisarle a él sobre el premio, pero cuando miré de nuevo la pantalla y empezaron las luces y el ruido de la máquina de juego, atiné a mirarla más detenidamente y me di cuenta que había contado mal los ceros”.

Una cifra caída del cielo. Patricia Leal tiene claro desde el minuto dos de ganado el premio lo que hará con el. “Lo primero, pagar una reciente operación de mi mamá. Y después, pagar un pie para una casa. Esta es una señal, sino lo hago ahora, ¿cuándo?” relata al teléfono desde su hogar, donde ya se encontraba en una pequeña celebración con su familia.