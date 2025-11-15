La delegación recorrió el Laboratorio de Gobierno, la Dirección de Seguridad de Santiago, el HUB de Innovación de Providencia y la empresa de reciclaje textil Ecocitex._

Los ganadores del concurso “Ideas Innovadoras Municipales Rancagua 2025” realizaron una gira técnica a Santiago para conocer experiencias y proyectos destacados en materia de innovación pública, gestión municipal y sostenibilidad.

Durante la jornada, la comitiva rancagüina visitó el Laboratorio de Gobierno, espacio dependiente del Estado que promueve la innovación en el sector público a través de metodologías colaborativas; la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, donde pudieron conocer herramientas de prevención y tecnología aplicada a la gestión comunal; y el HUB de Innovación de Providencia, referente nacional en el fomento del emprendimiento, la innovación social y la articulación con el mundo académico.

La jornada culminó con una visita a la tienda y planta de la empresa Ecocitex, ubicada en el Museo de la Moda (MUT), donde los ganadores conocieron de cerca el proceso de reciclaje textil y la forma en que la economía circular puede incorporarse en proyectos municipales y comunitarios.

El objetivo de esta iniciativa fue fortalecer las capacidades locales, promover la creatividad y fomentar la aplicación de ideas innovadoras que contribuyan a una gestión municipal más eficiente, sostenible y cercana a las personas.

“Queremos que Rancagua sea una ciudad que se atreve a innovar, que aprende de las mejores experiencias y las adapta a su realidad. Este tipo de encuentros inspiran y fortalecen el trabajo que se está desarrollando dentro del municipio”, destacó Pablo Fuentes, Secplac de la capital comunal.