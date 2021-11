Germán Arenas Saez, Es terapeuta ocupacional de profesión y además es dirigente de la salud, Fenpruss del Hospital Regional de Rancagua. Rancagüino, Militante de Revolución Democrática, fue la primera autoridad de esta colectividad electa en la región de O’Higgins.

En el Consejo Regional es vice presidente de la comisión de salud, en donde su trabajo durante la pandemia se ha visto destacado por ser una voz autorizada gracias a estar en la primera fila de nuestro sistema de salud público.

¿Por qué va a la reelección?

-Voy a la reelección porque desde el Core deseo impulsar una Estrategia de Desarrollo Regional que nos permita avanzar por un país descentralizado, con mirada y desarrollo regionalista, sustentable, equitativo, accesible, participativo, con impuestos territoriales que permitan mayor autonomía fiscal. Tengo la convicción de seguir fortaleciendo el trabajo territorial avanzado y continuar con el seguimiento de proyectos aprobados, continuar siendo un Core siempre presente, recogiendo en terreno las inquietudes de las vecinas y vecinos, sus necesidades y sueños. Visitando y compartiendo, en capacitaciones, clubes de adultos mayores, ferias, escuchando en terreno para llevar a las sesiones lo aprehendido.

La labor de un Core aún es desconocida para la mayoría de la gente ¿cómo explicaría de manera sencilla en qué consiste?

-El Gobierno Regional es la administración de la región, en donde se define la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que son 72 mil millones de pesos al año para distribuir en la región. En el Core debemos aprobar iniciativas, impulsar proyectos, definir en qué y cómo se gastan estos recursos, es por eso que en estos años me he capacitado cursando un Diplomado en Descentralización y Gobiernos Regionales que se suma a otros en Adulto mayor y en Gestión Sindical Estratégica, que me han permitido realizar de mejor manera este trabajo.

¿Qué proyectos ha impulsado en estos 4 años?

-Un proyecto emblemático de mi gestión, que me trae muchas emociones por el contexto en el que se gestó, fue el socio-comunitario en pandemia, que consistió en apoyo alimentario y sanitario para las ollas comunes por un monto de 152 millones de pesos. Realicé esta propuesta en la mesa del Consejo Regional después de un análisis en terreno de las ollas de la región y de observar una iniciativa similar en la región de Valparaíso. Además se contempló la visión de diversas organizaciones socio-comunitarias, donde muchas mujeres, dirigentes barriales, cumplieron un rol fundamental. Este proyecto no solo fue una ayuda, sino que un reconocimiento a su labor es pos de la comunidad.

También he sido impulsor de incorporar la accesibilidad, reciclaje y sustentabilidad en la construcción de espacios comunitarios como plazas y sedes sociales, además de invitar a sesiones del CORE a representantes de la comunidad, fortaleciendo a las organizaciones para la postulación de proyectos y acompañamiento. No debemos olvidar en el Core que toda política pública debe tener como eje central a las personas.

Y en el futuro, ¿qué lineamientos desea llevar al Core en un nuevo periodo?

-Quiero que sigamos construyendo un Rancagua y región más participativo, inclusivo y sustentable. Impulsar que la actualización de la Estrategia de Desarrollo Regional, sea sustentable, inclusiva y participativa, ya que en este período se define la que regirá por los siguientes diez años.

Deseo promover un desarrollo cultural-patrimonial y acercarlo a los barrios. Distribuir los recursos para todo tipo de deportes, incluida la modalidad paralímpica que en los últimos Juegos Olímpicos nos dio tantas satisfacciones como país. También fomentar la participación ciudadana y su vinculación en la definición de proyectos, impulsar diferentes iniciativas de salud, fortalecer el desarrollo económico local, la recuperación de espacios públicos, sitios eriazos, microbasurales, transformarlos en espacios comunitarios, además de impulsar proyectos que mejoren la conectividad y la descentralización.

En resumen deseo continuar siendo un Core siempre presente, haciendo un seguimiento y estado de avance de las iniciativas aprobadas, porque juntos podemos seguir construyendo.