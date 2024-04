Actividad enmarcada en las actividades del Mes del Libro que impulsa la Seremi de las Culturas de O’Higgins, contó con la participación de más de 300 niñas y niños de colegios de la comuna.

Con una feria didáctica y un multitudinario pasacalle en el que participaron más de 300 estudiantes de diversos establecimientos educacionales vistiendo disfraces de sus personajes literarios favoritos, se celebró el Día del Libro y el Derecho de Autor en la comuna de Nancagua.

La actividad se enmarcó en la programación del Mes del Libro, que impulsa la Seremi de las Culturas de la región de O’Higgins, a través del Plan Nacional de la Lectura, y contó con el apoyo y colaboración de la Municipalidad de Nancagua y la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, dependiente de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Patrimonio.

Al respecto, la seremi de Culturas, Flor Ilic, comentó que “estamos muy contentos de celebrar en Nancagua el hito regional del Día del Libro para fomentar y fortalecer la lectura, orientada a niños, niñas y jóvenes, que es la misión que tiene hoy el Comité Regional de la Lectura. Han participado todos los colegios de la comuna, los jardines infantiles, con un pasacalle, con todos y todas disfrazados de personajes de sus libros favoritos. Contamos con una gran feria con distintas instituciones y organizaciones que están buscando fortalecer el vínculo con los libros”.

Durante la jornada, la seremi de Culturas, Flor Ilic, junto con el alcalde de Nancagua, Mario Bustamente, recorrieron la feria didáctica, que contó con stands de la Oficina Local de la Niñez; SENDA Previene; Departamento de Salud; PRODESAL; Departamento de Juventud; Departamento de Deportes; Centro de la Mujer; el Centro Comunitario de la rehabilitación; además de los stands interactivos de JUNJI, Integra y la Universidad de O’Higgins.

Susan Lizana, educadora del jardín infantil Sobreruedas de Fundación Integra, agregó que “el libro es muy importante para nosotras como formadoras para poder generar espacios enriquecidos, favoreciendo la educación, el vocabulario, el pensamiento, ya que a los niños les ayuda a desarrollarse en el área cognitiva y aprender de manera lúdica un sinfín de temas interesantes”.

Por su parte, Matías Llancabure, estudiante del Liceo Juan Pablo Segundo, contó que “ahora estoy representando a Willy Wonka, son muchas las razones que me atraen de la lectura, pero principalmente es por la comprensión lectora, y no solamente entender lo que digan los libros y las materias, sino también para entender a las personas que muchas veces quieren expresar sus sentimientos, pero por no haber una cierta comprensión no se les puede entender, por eso para mí es importante la lectura”.

Mes del Libro

Este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha desplegado diferentes actividades a nivel nacional con el fin de celebrar el Mes del Libro y el “Año de las lecturas para las infancias y las adolescencias”. En la región de O’Higgins, hasta el 30 de junio se encontrará abierta la convocatoria para postular textos inéditos al Concurso de Cuento Breve Óscar Castro. Mientras que se han desarrollado diversas activaciones lectoras en bibliotecas públicas de Chimbarongo, Chépica, Mostazal, Codegua, Pumanque, Malloa, San Vicente, Placilla, Pichilemu, San Fernando, entre otras.