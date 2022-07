“El Caballero de la Salsa”, más conocido como Gilberto Santa Rosa, agotó las dos presentaciones en Gran Arena Monticello que realizará este viernes 29 y sábado 30 de julio. Ambos conciertos se enmarcan en la última etapa del tour “Camínalo”, que se inició en junio de 2021, y que contempla Latinoamérica, España y algunas ciudades de Estados Unidos.

“Camínalo” ha recopilado una serie de éxitos de Gilberto acompañados de los temas más recientes del cantante y que ya se han convertido en parte del repertorio de favoritos del público. El espectáculo conjuntamente abre el espacio para que el público y el cantante interactúen al son de la música; que en el caso de “Camínalo” implica fusiones tropicales, boleros y su consabido género de la salsa.

“Estoy muy feliz de poder cerrar esta gira que ya cumple un año rodando y que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Estos próximos conciertos serán muy especiales, pues en algunas ciudades hace mucho que no vamos y eso siempre le da un aura particular. Los músicos que me acompañan desde Puerto Rico, todos los que forman parte de la gira, y yo estamos más que listos en presentarles Camínalo Tour”, puntualizó Gilberto Santa Rosa.