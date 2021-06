Tras una ardua semana de competencia en el Panamericano de Gimnasia Brasil 2021 (entre el 30 de mayo y el 07 de junio), Ignacio Varas, atleta oriundo de Santa Cruz y principal exponente de la disciplina en la Región de O’Higgins, logró el 7° lugar en la prueba de suelo, hecho que, si bien dejó tranquilo al deportista miembro del Team Chile, mas no conforme con el rendimiento.

“En mi preparación previa, el objetivo trazado era meterme en la final y lo conseguí. Pero ya en medio de la competencia me di cuenta que tenía claras opciones de pelear una medalla. Sin embargo, el nerviosismo me jugó una mala pasada y no fue lo esperado. Aun así, estoy satisfecho y ya comienzo a diseñar mi plan de trabajo de cara al sudamericano”, comenta Ignacio.

Respecto al regreso de las competencias, luego de casi dos años suspendidas, Varas, aclara que fue un proceso duro y complejo, “que costó pero sacamos adelante, después de entrenar tanto tiempo en casa. En ese sentido, quiero agradecer el respaldo de mis técnicos y autoridades regionales y subrayar que me siento orgulloso de representar a mi club IRFE”.

En el cierre el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, felicita Ignacio Varas, “a quien conozco desde pequeño, sé de su evolución y trabajo. Producto del esfuerzo personal y familiar se ha ganado un lugar importante en la gimnasia chilena y eso nos llena de orgullo. Para nosotros como institución, Santa Cruz, es la plataforma que impulsa la disciplina y allí tenemos radicados a los atletas del programa Promesas Chile, a quienes por supuesto seguiremos apoyando”.