Loyaltty, La Combo Tortuga, Paula Rivas, entre otros, serán parte de la caravana solidaria que tendrá su show este 18 de noviembre, previo a continuar su recorrido rumbo a Curicó.

Rengo, 02 octubre 2025.- La Gira Teletón 2025 está cada vez más cerca y los artistas ya se están preparando para hacer cantar y bailar a los asistentes en cada una de las ciudades. Previo al show en Curicó, el martes 18 de noviembre, el recorrido tendrá una parada especial en Rengo, región de O’Higgins, marcando el inicio de la gira por el tramo sur y así incentivar a las personas en lo que será el cierre de la campaña 2025 durante el 28 y 29 de noviembre.

El espectáculo se realizará cercano al mediodía -horario por confirmar- en la Plaza de Armas de la ciudad, y contará con la presentación de Sinergía Kids y la Tía Pucherito, Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu, La Combo Tortuga, Loyaltty, Paula Rivas y UPA+.

La directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, destacó que “estamos súper contentos por la recepción que ha tenido la gira Teletón. Lo que buscamos es convocar a muchas personas y darle mucha visibilidad a la Teletón 2025, que va a ser el 28 y 29 de noviembre, y para que de esta forma nos podamos sentir todos parte de esta gran cruzada, que es la Gran Cruzada de Chile”.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este año, además, se incorporan escenarios en ciudades que no solían ser parte del recorrido principal, como Ovalle, Curicó y Castro, en un gesto de descentralización y cercanía con las comunidades regionales.

La región de O’Higgins será parte del recorrido de la Gira Teletón por tercer año consecutivo. En 2023 la caravana solidaria tuvo su parada intermedia en Pichidegua, y en 2024 llegó hasta Rancagua.

Esta nueva visita será especialmente significativa, ya que el nuevo Instituto Teletón, de la sexta región proyecta su apertura para finales de 2025 o comienzos de 2026. Este centro permitirá ampliar la cobertura y atención a más de mil familias que actualmente se atienden en otros institutos de la zona central del país.

Regreso del tren de la Teletón

Uno de los hitos de este año será el regreso del tren de la Gira Teletón gracias al servicio especial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). De esta manera, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajará en tren desde Estación Central hasta Los Lagos, para luego continuar el recorrido en bus y en transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

José Solorza, gerente general de EFE, destacó que “es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

Calendario de la Gira Sur Teletón 2025

● Curicó: Martes 18 de noviembre/18:00/Medialuna de Curicó.

– Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu.

– Animador: Rafael Araneda.

– Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.

● Concepción: Miércoles 19 de noviembre/18:00/Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

– Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu.

– Animador: Angélica Castro.

– Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.

● Temuco: Jueves 20 de noviembre/18:00/Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

– Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco “El Gorila”, La Combo Tortuga.

– Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó.

– Influencers: Carlos Meneses.

● Valdivia: Viernes 21 de noviembre/18:00/Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

– Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche.

– Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas.

– Influencers: Carlos Meneses.

● Castro: Sábado 22 de noviembre/18:00/Plaza de Armas.

– Artistas: El Mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche.

– Animador: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo.

– Influencers: Carlos Meneses.

La gira también incluirá activaciones artísticas en comunas que cada año desarrollan actividades solidarias locales, las que se realizarán cerca del mediodía:

● Rengo (18 de noviembre), Plaza de Armas.

● Chillán (19 de noviembre), Frontis Municipalidad.

● Lautaro (20 de noviembre), Plaza de Armas.

● Máfil (21 de noviembre), Plaza de Armas.

● Ancud (22 de noviembre), Plaza de Armas.

Aunque por motivos logísticos la gira no visitará Calama ni Coyhaique, Teletón organizará actividades especiales en ambas ciudades, cuyos detalles serán informados próximamente.