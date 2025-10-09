La caravana solidaria llegará a Rengo el martes 18 de noviembre con una parada especial, antes de continuar rumbo a Curicó.

Rengo, 09 octubre 2025.- La emoción y la solidaridad de la Gira Teletón 2024 vuelven a la región de O’Higgins. Este año, la tradicional caravana de artistas, animadores e influencers realizará una parada en la comuna de Rengo el martes 18 de noviembre, como parte del recorrido por el sur del país que busca motivar a la comunidad para los días 28 y 29 de noviembre, fechas en que se vivirá una nueva versión de la cruzada solidaria que apoya la rehabilitación de más de 32 mil familias de Arica a Aysén.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este año, además, se incorporan escenarios en ciudades que no solían ser parte del recorrido principal, como Ovalle, Curicó y Castro, en un gesto de descentralización y cercanía con las comunidades regionales.

“Estamos súper felices porque estamos dando paso a nuestra nueva gira Teletón, que lo que busca es acercar la Teletón a todo Chile. La Teletón es de todos los chilenos y es por eso que es tan importante que podamos llegar y podamos recorrer todo nuestro país. Este año estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro, y además poder parar en distintas ciudades intermedias para poder llevar toda la solidaridad y toda la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para poder cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

Esta no es la primera vez que la región de O’Higgins es parte del recorrido de la Gira Teletón. En 2023, la caravana visitó Pichidegua, y en 2024 realizó una parada en Rancagua.

Además, esta visita tiene un significado especial, ya que O’Higgins será próximamente sede de un nuevo Instituto Teletón, cuya apertura se proyecta para finales de 2025 o inicios de 2026. Este nuevo centro permitirá ampliar la cobertura y atención a más de mil familias del centro del país que actualmente se trasladan a Santiago o Talca para recibir rehabilitación.

Este año, la parada será en Rengo, donde la comitiva realizará un show abierto a toda la comunidad, como antesala al gran espectáculo gratuito que se vivirá ese mismo día por la tarde en la Medialuna de Curicó, que contará con la presentación de Sinergia Kids junto a la Tía Pucherito, y donde más tarde se presentarán La Combo Tortuga, Paula Rivas, entre otros artistas que serán anunciados próximamente a través de las redes sociales.

La gira contará también con la participación del actor Oliver Börner. A él se sumará el animador del programa “Efecto N”, de NTV, Julio Robert, quien recorrerá todo el sur junto a la comitiva de artistas, quien acompañará todo el recorrido por la zona sur.

Regreso del tren de la Teletón

Uno de los hitos de este año será el regreso del tren de la Gira Teletón gracias al servicio especial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). De esta manera, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajará en tren desde Estación Central hasta Los Lagos, para luego continuar el recorrido en bus y en transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

José Solorza, gerente general de EFE, destacó que “es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

El convoy contará con tres coches de pasajeros con capacidad para 135 personas, además de vagones de comedor, bodega y generador.

Estas son las ciudades de la Gira por el sur

● Curicó: Martes 18 de noviembre/18:00/Medialuna de Curicó.

● Concepción: Miércoles 19 de noviembre/18:00/Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

● Temuco: Jueves 20 de noviembre/18:00/Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

● Valdivia: Viernes 21 de noviembre/18:00/Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

● Castro: Sábado 22 de noviembre/18:00/Plaza de Armas.

La gira también incluirá activaciones artísticas en comunas que cada año desarrollan actividades solidarias locales:

● Rengo (18 de noviembre)

● Lautaro (20 de noviembre)

● Máfil (21 de noviembre)

A esto se sumarán dos paradas intermedias que se anunciarán más adelante.

Aunque por motivos logísticos la gira no visitará Calama ni Coyhaique, Teletón organizará actividades especiales en ambas ciudades, cuyos detalles serán informados próximamente.