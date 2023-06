El Gobernador Regional Pablo Silva Amaya sostuvo una reunión con el director regional (s) de Migraciones, Sebastián Aguirre, servicio que iniciará un proceso de empadronamiento biométrico a nivel nacional, medida que busca implementar un registro de personas extranjeras que hayan ingresado al país por un paso no habilitado y se encuentren en el territorio nacional de manera irregular, para lo cual solicitaron el apoyo del Gobierno Regional para garantizar el éxito de esta iniciativa en la región.

“Nosotros vamos a comenzar el día 29 de junio y el proceso es básicamente censar a la población migrante que hizo ingreso al país por pasos no habilitados, en particular, censar a los adultos, ya que aquí no participan los niños ni adolescentes”, detalló el encargado en la región del Servicio Nacional de Migraciones.

Asimismo, el abogado Sebastián Aguirre explicó que “lo que se persigue es seguir con la política migratoria establecida actualmente en Chile, que es establecer una migración segura y ordenada, pero con el respeto esencial a los derechos humanos de los migrantes”.

Respecto a los plazos, el director regional (s) de Migraciones especificó que “este proceso comienza en la región el día 29 de junio y se inicia con dos partes, la primera con un punto fijo que va a estar ubicado en la Policía de Investigaciones de Chile en su cuartel ubicado en la calle Florencio Duran y en el resto de la región vamos a disponer de un móvil, el cual comenzaremos a utilizarlo desde el día 3 de julio en las tres provincias”.

Asimismo, el profesional precisó que “este es un proceso super importante para el Servicio Nacional de Migraciones y para el Ministerio del Interior y, por lo mismo, se nos encargó la misión de tomar contacto con el Gobernador Regional, que es la autoridad más importante de la región, para buscar su apoyo en lo que es difusión y que el Gobierno Regional sea parte de este proceso, del cual además deberían ser parte todas las autoridades de la Región de O´Higgins”.

Tras la reunión, el encargado regional de Migraciones afirmó que “el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya nos brindó todo su apoyo para las distintas fases del proceso, porque si bien este empadronamiento parte el 29 de junio, se va a extender hasta el 31 de diciembre de este año, será un trabajo bien largo, ya que la idea es que participe la mayor cantidad de población migrante, por lo mismo, es que les hacemos un llamado a ellos a que no tengan miedo de participar, porque esto es netamente un censo”.

En tal sentido, es importante mencionar que hasta el 15 de junio las personas deberán realizar su Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino en la página pdivirtual.cerofilas.gob.cl de la Policía de Investigaciones.

Si ya la realizaron, no deben repetirla. Por otra parte, y a partir de esta misma fecha, el Servicio Nacional de Migraciones habilitará una plataforma web, donde se podrá agendar una cita para empadronarse, proceso que será presencial y no tendrá costó alguno.