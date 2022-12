Consejero regional Lenin Arroyo, agradeció apoyo del gobernador Pablo Silva a proyecto cuya inversión fue de 226 millones de pesos.

La situación económica que atraviesa el país y la precariedad y vulnerabilidad de algunas familias ha permitido que cada día se acerquen a las ollas comunas de sus barrios. En Rancagua funcionaban desde la pandemia, pero tras ello, el municipio decidió desistir del apoyo que se otorgaba a estas personas, muchos de ellos en situación de calle, postrados, y cesantes.

Fue ahí donde el consejero regional Lenin Arroyo, junto a dirigentes vecinales de la población 5 de Octubre, Celinda Cantillan y Julia Sandoval de Villa Los Parques, le plantearon en una reunión al gobernador regional Pablo Silva la necesidad y urgencia de levantar un proyecto que permitiera continuar con la entrega de alimentos a las ollas comunes ante la falta de empleo, una elevada inflación y las carencias que se estaban viviendo en algunos barrios, poblaciones y villas de Rancagua.

“FUE UN TRABAJO CONJUNTO”

El consejero regional Lenin Arroyo, dijo que “sólo tengo palabras de agradecimiento para el gobernador Pablo Silva porque se sumó con los recursos a esta iniciativa, que ya había financiado el gobierno regional a través de Caritas Chile. Fue un trabajo conjunto, donde se pensó en las personas, en quienes la están pasando mal. Tuvimos una rápida acogida a esta iniciativa que al fin se puso en práctica tras aprobarse los recursos”.

El lanzamiento del proyecto por 226 millones se realizó en la Villa Costa del Sol 1 donde funciona una de estas ollas comunes, que administra la dirigenta, María Cruz. El financiamiento irá en directo beneficio de 29 ollas comunes en Rancagua y 43 en total en la región, siendo ejecutado y administrado por Fundación Caritas Chile. Las comunas beneficiadas son Rancagua, Machalí, San Fernando, Requínoa, Graneros y Santa Cruz.

Contempla también la capacitación de las líderes de las ollas comunes y la entrega de alimentos, kit Navideño, elementos de protección personal y equipamiento para las mismas ollas comunes.

“Da gusto trabajar en equipo y hoy lo hemos demostrado junto al gobernador. Las ollas comunes ya están funcionando. Me emocioné por aquella gente que sufre en las poblaciones, algunos no tienen ni qué comer, y esto que pueda servir de ayuda me tiene muy contento”, señaló el consejero regional Lenin Arroyo.