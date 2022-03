El Gobernador Regional Pablo Silva Amaya anunció la iniciativa. “Queremos poner a disposición, por primera vez en la historia de nuestra región, un transporte que nos permita trasladar a las niñas y niños, y jóvenes adolescentes a sus respectivos colegios, indistintamente si estos establecimientos educacionales son subvencionados, particulares o municipales”, afirmó la autoridad regional.

La congestión vehicular que afecta a la región de O´Higgins, y que se visibiliza particularmente entre Rancagua y Machalí, ha generado diversos problemas en la movilidad urbana de las personas que se trasladan diariamente a sus trabajos y/o a dejar a las niñas y niños a sus colegios. Al respecto, el Gobierno Regional ha encabezado una mesa de trabajo en la que están convocados los alcaldes de ambas comunas, además de otras instituciones involucradas, instancia donde la Administradora Regional, Natalia Sánchez planteó la disposición del GORE para financiar un proyecto que permita la adquisición de buses de transporte escolar, con la finalidad de disminuir el flujo de vehículos particulares hacia los establecimientos educacionales.

En dicha instancia, que tendrá una segunda reunión este viernes en el Salón Prat de Rancagua, participan representantes de Instituciones de Gobierno, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, además de los equipos técnicos municipales de Rancagua y Machalí. “Es importante señalar que este problema es sistémico y cada vez más complejo de resolver, entre otras razones ha habido un crecimiento explosivo del parque automotriz a nivel país y por cierto a nivel regional, ello ha impactado negativamente en nuestras ciudades, donde se está al debe con una eficiente movilidad urbana, una que incentive un adecuado desplazamiento y conectividad entre los distintos puntos de orígenes y destinos, necesitamos contar con un transporte público y de calidad que permita desincentivar el uso del vehículo particular y fortalecer nuestra cultura vial. Esta situación que no es muy distinta a lo que ocurre en otras regiones del país, porque no hay vialidad urbana que resista congestiones de esta magnitud” aseguró Natalia Sánchez.

Para la autoridad regional, hay un trabajo que realizar, buscar distintas alternativas que nos permitan gestionar una mitigación considerable del problema, por eso implementaremos una acción piloto en Rancagua y Machalí, para lo cual incluiremos al nuevo Seremi de Educación y en conjunto levantar un plan de trabajo que permita planificar horarios diferidos de ingreso a los colegios, para que no coincidan con los horarios laborales. “Tenemos que hacernos cargo de la realidad que nos toca vivir como personas comunes y corrientes. La gran mayoría se moviliza a su lugar de trabajo, hay un desplazamiento de trayecto no menor y eso coincide en horario con aquellas familias que llevan a sus hijos e hijas a los colegios, lo que ha generado una congestión vehicular descomunal, una masa completa de vehículos saturando las calles a la misma hora y con muy pocas alternativas para innovar el circuito, por lo tanto, creemos que aquí hay una oportunidad para diferir horarios y así separar y diferenciar estas masas de congestión. Por un lado, tener el horario de ingreso a los colegios y por otro, un horario a los trabajos”, manifestó Natalia Sánchez.