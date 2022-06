Jean Paul Olhaberry, reciente ganador del Merlín Awards 2022 al Mejor Geoescapista de la década será presentado, tal como los casinos más importantes del mundo, como el Mago de Residencia de Gran Arena Monticello este sábado 4 de junio, a las 20.00 horas, con una ilusión de primer nivel que no dejará indiferente a nadie. Además, se dará a conocer la fecha de su presentación que marcará su debut.

Aprovechando el entorno natural en que se ubican las instalaciones de Monticello, Jean Paul Olhaberry realizará una presentación en la que mostrará todo su profesionalismo con una ilusión de escapismo que se inicia a 10 metros de altura en una Liebherr modelo LTM 1050, de Grúas Cavi, y que tendrá un impactante y llamativo final. Esta instancia será un adelanto de lo que Jean Paul mostrará en las diferentes presentaciones que realizará durante este año en Gran Arena Monticello.

Olhaberry llega a ser Mago de Residencia del recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal en su mejor momento, luego de obtener la distinción más importante que un mago podría poseer. El camino para dicho logro se empezó a pavimentar en 2019, cuando Jean Paul realizó una serie de actos de escapismo en distintos escenarios naturales de Chile que capturaron la atención de sus pares internacionales, quienes lo convirtieron en el único latinoamericano nominado a los Merlín Awards de la década, la premiación más importante del mundo de la magia.

Se pueden enumerar varias hazañas realizadas por Olhaberry que lo llevaron a estar hoy en la cima del mapa mundial de la magia: el espectacular escape de cadenas sumergido en las costas de la Isla de Pascua; otro escape con camisa de fuerza a 100 metros de altura colgado desde el puente Viaducto del Malleco en la Araucanía; un récord de apnea estática de 07:41 minutos en un contenedor de agua en la Plaza Sotomayor de Valparaíso después de estar por 9 horas sumergido respirando a través de un tanque de aire, con el que superó al famoso escapista norteamericano David Blaine.

Desde Las Vegas, la junta directiva de la International Magician Society Academy (I.M.S), explicó que la decisión de nominar a Jean Paul Olhaberry en esta edición especial del prestigioso Premio Merlín es por todas sus contribuciones al mundo de la magia: “No sólo está expandiendo el arte de la magia en América Latina y el mundo, sino que está haciendo aportes notables a la disciplina del Escapismo con su estilo único, nunca antes visto, donde conecta la magia con la geografía circundante, actuando no sólo bajo condiciones extremas, sino que en entornos salvajes donde la naturaleza pasa a ser protagonista en las circunstancias más extenuantes. Olhaberry está llevando el arte del escape a un nuevo nivel. Tengo muy claro que Jean Paul es el Houdini moderno”, declaró Danny T, Latin American Ambassador for the International Magician Society.

COORDENADAS:

Sábado 4 de junio de 2022

20.00 horas