Desde muy temprano Carabineros de la 2ª comisaria y Labocar trabajan en incendio donde se quemaron 11 tractores y otras maquinarias, en el sector de la Margarita.

Graneros 10 agosto 2021.- Cerca de las 22:00 hrs. de este lunes, en camino Santa Margarita s/n, fundo el Parronal de la comuna de Graneros, Carabineros de la 2ª comisaria llegaron hasta el lugar, constatando que había un incendio en libre combustión, en la bodega de maquinarias.

Según informó el Capitán Dante Cifuentes, “en el lugar fueron siniestrados 11 tractores y otras maquinarias (tres pulverisadores y dos cuadrimotos). Por instrucción del Fiscal concurren Carabineros de Labocar a realizar las pericias en el del sitio del suceso y Carabineros de la SEBV para analizar los vehículos siniestrados”. Y señaló que no hay peligro de propagación debido a que fue controlado por bomberos cerca de las 01:00 am. de este martes. Afortunadamente no se registraron lesionados.