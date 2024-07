Las muestras del peritaje serán enviadas en un corto plazo a EE.UU. “Como municipio, pero también como vecinos estamos junto a la familia, entregando todo nuestro apoyo humano y legal, que nos permita encontrar la verdad”, señaló el alcalde Claudio Segovia.

El Juzgado de Garantía de Graneros acogió la solicitud de la parte querellante y autorizó la exhumación del cuerpo de Mauricio Rojas, joven que el 2022 apareció muerto tras 60 días desaparecido.

Desde entonces, el caso que movilizó a la familia y a una ciudad entera, continúa sin culpables, hecho que mantiene a sus cercanos luchando en búsqueda de la verdad. “En ese sentido este peritaje es muy relevante, pues las muestras serán enviadas a EE.UU., en donde expertos determinarán la participación de terceros, permitiendo identificar quien o quienes participaron en su asesinato”, declaró el alcalde de Graneros Claudio Segovia.

La autoridad, quien estuvo presente en la audiencia, acompañado por el abogado del municipio, que actúa como parte querellante en la investigación señaló que “es un momento muy difícil para una familia que ha luchado sin parar. Como municipio, pero también como vecino estamos junto a ellos, entregando todo nuestro apoyo humano y legal, que nos permita encontrar la verdad”.

Por su parte Mauricio Rojas, padre de la víctima, comentó que desde lo emocional “es muy difícil sacar el cuerpo de mi hijo, pero tengo que luchar para saber la verdad, esto para mí es muy importante para descansar y llegar a la justicia de mi hijo. Así no se puede vivir (…) No hay duda que fue asesinato, entonces para hallar a los culpables hay que hacer todo lo posible. Esto no puede ser un crimen perfecto”.

Asimismo, el fiscal jefe de Graneros Pablo Muñoz, afirmó que “es necesaria (la exhumación) para poder revisar y ver si podemos encontrar algún rastro en algún tipo de evidencia biológica o genética que nos pueda dar luces en cuanto a participación de terceras personas”.

Cabe recordar que Mauricio Rojas quién tenía 24 años al momento de su desaparición, sufría de discapacidad intelectual y visual y estuvo dos meses desaparecido, tras lo cual su malogrado cuerpo apareció cercano al lugar en donde se le vio por última vez, sitio que fue revisado en innumerables ocasiones.